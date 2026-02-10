疾管署攜手法醫所 簽訂傳染病死因與疫苗接種致死調查





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】為強化國家防疫體系與司法科學鑑識之能量，法務部法醫研究所（下稱法醫所）與衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）於今（10）日上午10時舉行「合作協議書簽署儀式」。未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網之目標。



法醫所與疾管署簽署協議 疫苗不良反應與新興傳染病快速通報與檢驗



簽署儀式假法務部文史陳列館舉行，由法醫所侯寬仁所長與疾管署羅一鈞署長代表簽署。典禮現場冠蓋雲集，由法務部部長鄭銘謙與衛生福利部常務次長莊人祥共同見證並致詞，與會貴賓包括法務部政務次長徐錫祥、黃世杰、常務次長黃謀信、主任秘書余麗貞、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、疾管署副署長林明誠、疾管署檢驗及疫苗研製中心主任劉銘燦、副主任謝文欽、綜合規劃司司長王文德、秘書處處長曾信棟等雙方行政團隊及媒體朋友共同參與，場面隆重。

廣告 廣告



事實上，兩機關早在106年至110年間即針對「行政解剖」訂定合作協議。今日的簽署是在此互信基礎上，將合作範圍擴大涵蓋至社會高度關注的疫苗不良反應與新興傳染病案件。本次協議明確規範了標準作業程序（SOP），未來當疾管署有緊急需求時，將採取「快速通報」模式，由法醫所即時派員執行檢體採樣與病理鑑識，確保每一個環節緊密銜接，協助疾管署以最快速度掌握疫情動態，防堵擴散風險。



防疫與司法調查的橫向整合 法醫所提供必要支援成為疾管署強力後盾



法醫所自民國87年成立以來，即承擔我國司法科學支援任務，具備豐富經驗與完善實驗設施，專責遺體解剖鑑識、藥毒物檢驗、血清證物分析與DNA鑑定等技術。透過本次協議，法醫所將於疑似傳染病死亡及疑似疫苗致死案例提供必要之法醫支援服務，成為疾管署的強力後盾。



此次合作象徵我國防疫與司法調查的橫向整合，雙方基於《傳染病防治法》及《行政程序法》之行政協助精神，以資源共享達成國家資源配置的最佳效益。期盼透過這份協議，正式建立起「衛政」與「法政」的協作平台，讓法醫解剖不僅能伸張正義，更延伸成為公共衛生監測網中不可或缺的一環，共同打造更具韌性的社會安全網。



# 首圖來源／法務部法醫研究所提供



更多NOW健康報導

▸中醫婦科依「經帶胎產」辨證氣血 從經痛到備孕都能調

▸髖關節退化成因分兩大類 醫揭10大風險因子、4大徵兆