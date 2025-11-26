即時中心／廖予瑄報導

日前週刊爆料，疾管署東區管制中心簡姓主任長期要求特定女技工每天替他備妥早餐、午餐，經其他員工投訴政風室後，案件卻石沉大海，遭質疑有「吃案」疑慮。對此，疾管署今（26）日也回應，署長羅一鈞已親自拜訪當事人，對方卻表示「沒有遭到霸凌」，經考量後，對簡主任「不予懲處」。此外，當事女技工也錄下一段想跟大家說的話，重申「自己真的沒有被霸凌」，一切都是她自動自發的行為。

某週刊日前爆料，疾管署東區管制中心的簡主任要求女技工每日幫他料理早、午餐；其他同事看不下去簡公器私用的行徑，因此在今（2025）年7月初2度向政風室檢舉，沒想到，政風室卻只有說將會進行告誡，「對簡根本不痛不癢，真的很離譜！」此外，更有員工爆出，簡主任時常對人大小聲，甚至責罵同仁，其罵聲令全辦公室的人都聽得到，「大家長期在壓力與恐懼中工作。」

對於霸凌案不了了之，疾管署也回應，獲報後已啟動員工協助方案關懷機制，並在本（11）月24日到26日間，請該中心33名同仁匿名填寫問卷，瞭解其實際感受。此外，為釐清霸凌案的真相，羅一鈞也親自拜訪當事人；然而，當事女技工卻指出，自己未曾受到霸凌。

女技工指出，簡主任不但沒有霸凌她，還是一個很關心下屬的人，自己會幫忙備餐，純粹是因為想熱心幫忙，「從疫情開始，大家都很忙碌，我又不是專業的人，幫不上忙，但是我可以幫大家熱便當，這一點我還是做得到，所以我也蠻熱心地幫大家做這些事情。」

另外，女技工直言，自己也沒有特地去買食材為大家烹調，僅僅是將太空包裝的熟食放入微波爐及蒸飯箱加熱，「只是舉手之勞，卻不知道這會造成簡主任的困擾，真的非常抱歉」，她重申，自己並非是受到權勢威脅、羞辱、霸凌等，才會被迫幫忙，「我做得很開心快樂。」





女技工表示，自己僅是將太空包裝的熟食放入微波爐及蒸飯箱加熱。（圖／民視新聞資料照）





對此，疾管署直指，依據當事技工的陳述，本事件沒有霸凌的情形；但技工主動幫主管人員加熱微波食物，甚至切水果、將加熱後的食物擺盤等，難免易招致特權或討好長官的疑慮，「為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。」

羅一鈞說，為維護疾管署友善健康的職場環境，並使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙，後續將會加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、也會加強宣導相關申訴管道並確保管道之暢通。





快新聞／疾管署爆職場霸凌？要求下屬每日準備2餐 女技工駁「心甘情願幫忙」不予懲處

曾淑慧下週一（12/1）起進將駐東區管制中心，詳細瞭解實際情況並督導。（圖／民視新聞）





此外，對於簡主任有業務分配不均、開冷氣條件太嚴等行政管理問題，疾管署確實也有收到部分同仁的反映，因此已指示副署長曾淑慧，下週一（12/1）起進駐東區管制中心，詳細瞭解實際情況，督導並協助規劃辦理相關需調整和改善的措施。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／疾管署爆職場霸凌？女技工每天幫高官備2餐 羅一鈞親訪查結果曝

