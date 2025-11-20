疾管署爆霸凌！主管指使技工煮早午餐 羅一鈞下令：一周內重開考績會

疾管署東區管制中心簡姓主任遭媒體踢爆，指其涉嫌霸凌旗下技工，每日為他料理早、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，主任僅被長官口頭告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實在今年7月接獲匿名投訴，且經調查屬實，隨即由前任疾管署長莊人祥（現任衛福部次長）親自告誡當事人不可再犯。惟考量本案已對基層同仁士氣造成影響，現任署長羅一鈞決定一周內重開考續會進行審議。

疾管署證實，今年7月2日確曾接獲匿名投訴，指該署東區管制中心簡姓主任涉及霸凌下屬，命其每日為他料理早、午餐。政風室受理後，啟動調查，並與相關組室會商，調查結果檢舉內容屬實，簡姓主任對內部的管理確有不妥。

惟當時此案處理方式僅由時任署長的莊人祥親自口頭告誡被檢舉的主管，應對自己的行為深自檢討，不得再犯，並於7月28日回覆檢舉人此案處理情形。

疾管署發言人曾淑慧表示，儘管當初莊人祥署長對此案已有所處置，不過，羅一鈞擔心此案會影響到防疫團隊指揮運作，以及基層同仁士氣，故經重新檢視本案後，決定就簡姓主任行政管理欠妥部分，於一周內提報考績委員會進行審議。

疾管署強調，此案當時屬匿名檢舉且無具體陳述，至今尚無同仁對該主管提出霸凌申訴。對此，羅一鈞已指示人事單位主動介入，啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善職場環境。

