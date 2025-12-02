疾管署示警：日韓流感「快速上升」！ 耶誕跨年出國恐強碰病毒 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

歲未年終，有打算前往日本、韓國旅遊觀光的民眾，注意了！疾管署今（2）日提醒，最新監測資料顯示，日本、韓國兩地的流感就診人次，近幾周都出現「快速上升」現象，分別高於近四年及六年同期，並且雙雙提早進入高峰，民眾若有安排行程，務必提早打好打滿流感疫苗。

根據疾管署最新監測資料顯示，上周國內類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一週相當，處於低點，但預估下降趨勢已經到底，最快一、二周內就會開始反彈，12月中旬恐再起一波流行，並在農曆春節前後達到最高峰。

不但國內流感疫情要防，出國更要小心，尤其是國人愛去的日本跟韓國。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，日、韓流感疫情都正在燒！

郭宏偉說，疾管署掌握，日本流感疫情趨勢，就診人次「快速上升」，高於近四年同期，且當地相較往年提前一個月進入高峰，病例數以宮城、福島及岩手縣為高。韓國部分，近幾週流感也呈現「快速上升」，高於近六年同期，近期類流感門診就診率為70.9%，同樣較去年提前二個月進入高峰。

郭宏偉說，日、韓跟台灣一樣，目前流行的主要流行型別為H3N2的K分支，也符合國際流行的趨勢，建議民眾行前最好打流感疫苗，到了當地則要留心呼吸道禮節，戴口罩、勤洗手，

疾管署指出，全球流感活動度上升，主要流行型別為A型流感H3N2 ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南歐及東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

