疾管署示警：流感疫情1至2週內開始升溫

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（2）日提醒，日本、韓國流感疫情呈現快速上升，其流行病毒株為H3N2，也就是所謂的K分支，同樣是全球流行趨勢，提醒民眾，若要到日韓旅遊，建議要做好自我保護。至於國內部分，疾管署副署長林明誠說，疫情應該不會再下降，預期在1、2週內緩步上升，農曆春節達到高峰。

林明誠提到，接下來是聖誕假期、元旦，有些國人可能會出國旅遊，提醒民眾，流感疫情在日韓呈現快速上升，而流行病毒株為H3N2、是K分支，而目前全球都以此株病毒為主。

林明誠提醒，要前往旅遊的民眾，建議提前接種疫苗，同時在當地要留意呼吸道禮節、戴口罩加強自身防護。

另外，國內部分，林明誠說，疫情在9月底到達高點後，連8週呈現下降趨勢，直到上週出現持平，預估疫情不會再下降。而本週氣溫下降，預期疫情會在1、2週緩步上升，在農曆春節達到高峰。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

