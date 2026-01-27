疾管署立百病毒三月正式列法傳 羅一鈞：R0值低、大流行難

針對近期印度頻傳的立百病毒（Nipah Virus Infection）疫情。衛福部疾管署今（27）日舉行記者會，疾管署署長羅一鈞表示，立百病毒由於目前尚無核准的治療藥物、疫苗加上致死率高，因此已發通函提醒第一線醫師注意，但立百病毒自1999年發現以來，R0值均為0.2至0.7左右，低於數值1，難以大流行。

針對立百病毒，衛生福利部疾病管制署今日發布醫界通函示警，考量到該病毒具備高致死率、高危害風險及國際傳播速度，疾管署已自1月16日起正式預告將其列為我國「第五類法定傳染病」。預計在3月中旬預告期滿後，此項政策將正式公告執行，屆時醫界將須嚴格遵守相關通報與防疫規定，以加強國家級預警系統，並迅速動員資源因應未來可能出現的疫情。

羅一鈞：R0值低於1不會大流行

羅一鈞指出，立百病毒於1998年在馬來西亞首度現蹤，近年則集中於孟加拉與印度。孟加拉的疫情正從原本的季節性（12月至隔年5月）轉向全年化與全國性擴散，已累計超過35個縣市出現病例；而印度近期疫情則蔓延至東部的西孟加拉邦，引發國際關注。

廣告 廣告

儘管威脅持續，羅一鈞強調，民眾毋須過度恐慌。根據數據顯示，該病毒自發現以來，其基本傳染數R0值僅介於0.2至0.7之間，低於持續大流行所需的1以上。目前的感染多侷限於當地國民，且尚無國家輸出病例的紀錄，全球風險仍屬低度。

疾管署提供

果蝠與豬隻為傳播核心 致命腦炎致死率最高達75%

羅一鈞表示，立百病毒屬於極其兇險的人畜共通傳染病，其自然宿主為「果蝠（狐蝠屬）」，並常透過豬隻等中間宿主傳染給人類。其傳播途徑主要分為三類，包括直接接觸病豬的「動物傳人」、食用受果蝠尿液或唾液污染食品的「食物傳播」，以及經由密切接觸病人血液、體液或呼吸道分泌物的「有限人傳人」。

羅一鈞說，感染立百病毒後的臨床表現範圍極廣，從完全無症狀到急性呼吸道不適皆有可能，最嚴重則會引發致命性腦炎。根據世界衛生組織（WHO）統計，立百病毒的致死率介於40%至75%之間，且目前國際上尚未研發出經核准的特效藥物或疫苗。

國際疫情由季節性轉向全年化 台灣列重點監視嚴陣以待

不過，疫情的全球變化仍要注意，羅一鈞表示，印度近期疫情則出現在東部的西孟加拉邦，截至1月25日已累積5例確診。儘管台灣自2000年起便已建立檢測能量，且目前國內並無人類或動物感染案例，但疾管署自2018年起便將其列為「重點監視項目」，並與農業部聯手進行多元管道監控，務求將病毒阻絕於境外。

疑似個案須於24小時內通報隔離

為防堵疫情滲透，疾管署在致醫界通函中特別提醒第一線醫師看診時務必提高警覺。羅一鈞指出，醫師應詳細詢問患者的旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC），特別是曾前往孟加拉、印度喀拉拉邦或西孟加拉邦等流行地區的民眾。若病患出現發燒、抽搐、腦部影像異常等腦病變症狀，在排除其他病毒性腦炎後，應立即於「傳染病通報系統（NIDRS）」通報採檢。未來正式列為法傳後，疑似個案必須在24小時內完成通報與隔離治療。醫療人員在照護時也應採取最高規格的防護，包含標準、接觸、飛沫及空氣傳染防護措施。

生飲椰棗樹汁有風險 疾管署也提醒國人，為了降低感染風險，應盡量避免前往立百病毒流行地區。若必須前往，應維持良好的個人衛生習慣，絕對避免接觸蝙蝠、豬隻或是可能被蝙蝠污染的環境與物品。在飲食方面，應特別注意不要飲用可能被果蝠排泄物污染的生椰棗樹汁，並避免食用受污染或有咬痕的水果。民眾如在返台後感到身體不適，應主動撥打1922防疫專線尋求協助，並誠實告知相關旅遊與暴露史，以保護自身與家人的健康。