疾管署籲符合資格民眾踴躍接種公費疫苗 (圖)
衛生福利部疾病管制署8日舉辦「左流右新 健康安心」流感及新冠疫苗接種記者會，持續呼籲符合公費資格民眾盡速完成接種，提升健康保護力。（疾管署提供）
中央社記者沈佩瑤傳真 114年11月8日
其他人也在看
破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。中央社 ・ 7 小時前
少輔會傳失和 更替執秘恢復運作
記者王勗∕台南報導 台南市少年輔導委員自一一一年揭牌啟用，專責協助南市偏差青少年，與…中華日報 ・ 6 小時前
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 13 小時前
黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 成首位得獎台灣政治人物
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加OneYoungWorld世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（PoliticianoftheYearA...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
一地多用救缺地困境！太陽能轉換效率破10% 農電共生成新契機
台灣太陽能光電產業面臨土地資源稀缺的嚴峻挑戰，各種創新模式如「一地多用」策略正逐步推展，包括運動場光電、漁電共生等。半透明太陽能電池技術的突破，為農業與能源產業共存開創新契機，轉換效率已達10%，可精準過濾植物所需光譜，實現農電雙贏。然而，如何在農業產區讓光電與農地相輔相成，仍是關鍵挑戰！面對土地有限的現實，台灣亟需為光電建置找到可持續發展的解決方案。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
哈佛證實！「4招助大腦逆齡」5天後視、聽力回春 醫讚：威力強大
別常把「好累」、「我老了」掛在嘴邊，恐加速大腦退化。減重醫師蕭捷健指出，哈佛近期進行一項超神的「逆時鐘研究」，讓70歲長者的「視力、聽力」都回春，並分享4招大腦逆齡法，分別是「戒掉老化口頭禪、找到生存意義、使用數位工具、大腦年輕度快篩」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
立冬了蚊子還在！南市衛生局：第3例本土登革熱這時解危 把握1原則防止孳生
根據疾管署監測資料，截至昨（7）日全國登革熱本土病例共27例、境外移入病例221例，其中台南市目前累計本土3例、境外16例；台南市衛生局指出，雖然立冬後氣溫逐漸降低，不過近期白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，加上下週可能受颱風外圍環流影響降雨，且第3例本土登革熱疫情尚未解危，應持續監控至24日，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」行動，勿掉以輕心。鏡報 ・ 15 小時前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 16 小時前
蚊子「立冬」不冬眠 本土登革熱新北首列現跡
【健康醫療網／記者陳靖安報導】今(7)日就是農曆二十四節氣的「立冬」，隨著氣溫降低，萬物應該冬眠之際，因近期白天氣溫仍偏暖、又多降雨，環境仍可能有蚊蟲活動；新北市近期公布首例本土登革熱病例。如果多日出現頭暈、發燒，且全身痠痛症狀，可別輕忽這些疑似登革熱症狀，最好盡速就醫求診。 新北市新增首例本土登革熱病例 疾病管制署（下稱疾管署）5日公布新北市新增首例本土登革熱病例，居住新北市汐止區60多歲女性，10月下旬開始出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。個案目前於家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清。 落實「巡、倒、清、刷」 斷絕蚊子孳生源 全球登革熱疫情持續，今年迄今累計443萬餘例病例及3千餘例死亡，病例主要分布於美洲，以巴西、墨西哥及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、孟加拉、馬來西亞及中國近期疫情上升，另越南、孟加拉及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。 疾管署提醒，目前天氣雖然已轉涼，惟白天氣溫仍適合健康醫療網 ・ 1 天前
金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改台視新聞網 ・ 11 小時前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前
日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。民視 ・ 17 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄市 / 綜合報導 高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉，笑說要和三位有意參選的立委，保持一樣距離，來表達中立立場，馬上被邱議瑩笑說，這裡是彌陀，不是中立(中壢)。立委們一肩扛起擔擔子，兩邊裝滿虱目魚，滿載而歸的樣子看起來好開心，有意角逐高雄市長的藍綠立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆，參加彌陀虱目魚節活動，排排站一個接一個進場，拿起虱目魚對鏡頭合影，台下互動也受到關注。藍綠立委四人台下坐一排有說有笑，場邊還有諧音梗小插曲，立法委員(民)賴瑞隆說：「欸，你要喊凍蒜(當選)喔，趁許智傑不在。」立法委員(民)邱志偉說：「這是我的主場，要跟三位保持同等距離，表示我中立。」立法委員(民)邱議瑩說：「這裡是彌陀，不是中立(中壢)。」立委邱志偉笑說要和三位保持一樣距離，表達中立立場，立法委員(民)賴瑞隆說：「我們一樣照著我們既有的步調，穩健前進，像今天來到虱目魚文化節，也希望我們持續努力，讓我們高雄更進步更好。」立法委員(民)邱議瑩說：「不管誰出線，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力。」立法委員(民)許智傑說：「我比較屬於最大公約數，所以我會繼續努力。」立法委員(國)柯志恩說：「誰出線，我想我們都是君子之爭，我們用最大競爭力，大家來看看，如何幫高雄做到最好。」藍綠有意爭取高雄市長一職的立委都來海線搶票，但看不見民進黨立委林岱樺，近期他被發現高雄活動有綠委4缺1情況。1日衛武營萬聖節，林岱樺在岡山造勢沒去，這次虱目魚節又沒現身，難道有原因，林岱樺陣營表示本來要出席，但行程來不及才沒到場，不是故意不到。民進黨高雄市長初選越來越近，各參選人一舉一動和互動，都被緊盯著看。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚雲林縣，210名選手在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
流感疫苗接種破500萬人 部分縣市估12月用罄
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）流感疫苗打氣旺，疾管署長羅一鈞今天說，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、COVID-19疫苗接種116萬劑；若打氣不墜，估部分縣市12月初至12月中可能用罄，要打要快。中央社 ・ 7 小時前
連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...世界日報World Journal ・ 14 小時前
林智鴻公益列車 推親子共學體驗職人精神
[NOWnews今日新聞]由高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會共同主辦的「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，今(8)日於鳳山五甲龍成宮熱鬧登場。活動結合公益、教育與親子體驗，匯集社會愛...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
他沒有成長！鬼鬼錄到一半突痛罵情歌王子 「衝突導火線」曝光
姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲，首集直接熱血攻頂！節目與瑞士瓦萊州旅遊局以及阿萊奇旅遊局合作，藝人搭乘國泰航空飛行16小時，前往瑞士，把七位夥伴送上阿爾卑斯山近三千海拔的高山上製作餐點！首播收視告捷，35-44歲有效收視飆升至1.45，收視表現「飛高高」，本週繼續播出瑞士行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B 才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前