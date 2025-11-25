疾管署表揚74個防疫績優個人及團體 一路相挺守護國人健康

疾病管制署今天(25日)在衛生福利部舉行「114年度防疫績優頒獎典禮」，以「疫平民安 感謝有您」為主題，表揚全國74個對傳染病防治貢獻卓著的個人與團體，由疾管署署長羅一鈞出席頒獎，並與得獎者代表共同完成別具意義的「蘋平安安」儀式，將象徵平安的蘋果放入平安樹上，代表每位防疫夥伴都是守護全民健康的重要一員，透過大家的共同努力，才能形成堅實的大樹，守護全民健康。

署長羅一鈞致詞時首先肯定每位得獎者及團體在過去一年對防疫工作的奉獻與努力，也向所有的防疫夥伴致上最誠摯的謝意，並表示，因為有防疫夥伴在不同崗位的堅守、投入與付出，讓臺灣即使面對全球疫情變化，始終站穩腳步，透過大家的攜手努力「疫平民安」，共同交織出更具韌性、更加穩固的防疫網絡，守護臺灣的健康與安全。

在本次的得獎者中，榮獲個人獎的沈文雅護理師，於任職新竹縣湖口鄉衛生所期間，持續推動新冠、流感等疫苗接種，藉由建立「口袋名單」機制，靈活調度剩餘疫苗，避免疫苗浪費，也提供到宅接種服務，確保行動不便者也能受惠；另針對M痘疫苗接種，主動突破防疫服務盲區，於縣內多處八大行業場所設立外展接種站，成功觸及高風險族群。

此外，榮獲團體獎的財團法人大安森林公園之友基金會，致力於營造生態永續與友善共融環境，堅持「生態防蚊」策略，12年來堅持不使用化學藥劑，改以誘卵桶、捕蚊燈、生物製劑與天然資材防治，另設置天然防蚊液站供民眾免費使用，提升園區安全與舒適度。基金會亦持續推廣病媒蚊與孳生源防治教育，透過跨領域合作結合學術與社企力量，定期巡查與監測蚊蟲熱點，長期維持低蚊密度，兼顧防疫、環境與社會包容，成功打造都市綠地生態防蚊典範。