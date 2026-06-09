疾管署說明今年首例日本腦炎本土病例 (圖)

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雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
傅子純急性血癌驟世！沈玉琳發病前也有「同症狀」
娛樂中心／李筱舲報導民視當家小生傅子純日前因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝，享年46歲。而先前飽受血癌病痛的沈玉琳，在得知消息後深感悲痛，他呼籲大眾切莫忽略身體發出的警訊，他透露自己在發病前也和傅子純同樣出現「牙齒疼痛」的病症，若輕忽而延誤就醫，恐使病情迅速惡化，甚至危及生命。
退休金去哪了？「年薪170萬男」翻帳本傻眼 妻子1句話讓他沉默
日媒THE GOLD ONLINE報導，一郎（化名）任職於製造業，年收入約820萬日圓（約新台幣170萬元），多年來忙於工作，家中財務一直由妻子由紀子（化名）負責管理。兩名子女早已獨立生活，房屋貸款也在數年前繳清，因此他始終認為家庭財務狀況相當穩健。然而，隨著公司開始說明退休...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
台灣芒果超強？這國居民買當地「無化學添加款」嘆：都沒味道
夏天到了，芒果產量也漸漸增多，台灣的愛文、金煌芒果不少人吃過後稱讚鮮甜。而印度也有產芒果，日前當地女子買了10公斤回家吃，這批芒果號稱天然、不含化學物質，外觀也漂亮，但她吃了後發現「一點味道都沒有」，回去找攤商反映，對方馬上退錢，讓她發文質疑當地農場的品質，以及主打「有機」的行銷標語。
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
千元鈔「明星植物」超毒！男遭刺傷3週手指發黑化膿 住院1週險截肢
據了解，該名來自東埔地區的男子5月初在高山山屋周邊進行清潔作業時，因清除塔塔加薊而遭植物背面的尖刺刺傷食指，當下僅感到輕微刺痛，因此未特別處理。沒想到細小的植物刺可能殘留在皮膚內，導致傷口逐漸感染，短短3週內從小膿包演變成整根手指紅腫發黑，情況相當危急。5月...
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
惠台大禮包奏效！台中告別「兩岸機場沙漠」 7月起直飛兩大城
國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，陸方祭出航班等惠台10項大禮包，事隔2個月，台中國際機場7月起將新增兩岸航線，包括成都以及青島。副市長鄭照新強調，航線開通雖涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈
新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。驚天爆畫面曝光
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。