疾管署說明流感疫情 增12死25重症 (圖)

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 雲林一名七旬老翁，日前開始出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的狀況，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上，只能苦中作樂自嘲「還好家裡是坐式馬桶，不然一定會倒下去。」就醫才發現，罹患乙狀結腸癌，腫瘤約七公分，造成腸子幾乎完全阻塞，也導致他一進食就會肚子又脹又痛。 收治病人的雲林基督教醫院大腸直腸外科主任張譽耀表示，老翁是被家人...

匯流新聞網 ・ 4 小時前