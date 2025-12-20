疾管署證實了！北捷遭砍傷者「感染愛滋」 遭血噴濺處置措施出爐

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西店昨（19）晚發生隨機攻擊事件，27歲的嫌犯張文持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸身亡、多人受傷，他則於犯案後墜樓不治。據傳其中1位傷者為愛滋感染者，衛福部長石崇良今（20）日證實此事，其中1名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署長羅一鈞表示，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾，且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

快新聞／疾管署證實了！北捷隨機攻擊傷者「感染愛滋」 遭血噴濺3措施曝光

疾管署長羅一鈞。（圖／民視新聞）

台北市衛生局長黃建華說明，針對目前住院傷患，衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

