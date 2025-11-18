疾管署警示國內流感疫情12月再升溫 大陸及日韓提前流行

中國大陸與日本、南韓等鄰近國家流感疫情均呈上升趨勢，進入流行期。疾管署今天分析日本今年疫情提前升溫，有病毒型別轉換等4種原因，建議赴日前先打疫苗，國內疫情則預估12月上旬再升溫。

疾管署18日指出，中國大陸與日本、南韓等鄰近國家流感疫情均呈上升趨勢，進入流行期。台灣疫情則預估12月上旬再升溫。

依據疾管署監測資料顯示，國內11月9日至15日類流感門急診就診計9萬3247人次，較前周下降9.1%。不過鄰近國家日本疫情則持續升溫，東京都流行性感冒病患人數已超過指定參考標準，都政府11月13日發布流感流行警報，為2009年以來首度於11月發布。

衛福部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情周報指出，鄰近國家如日本、南韓疫情呈上升趨勢，中國大陸近期活動度及陽性率皆上升，東亞地區主要流行型別為A型H3N2；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A型H1N1及H3N2。

疾管署發言人曾淑慧說明，今年日本流感疫情與台灣有點相似，都是較往年提早1個月，在9月底10月初就進入流行期；且日本流感疫情最近1周快速上升，個案數較前週多了近1.5倍，急遽增加。

（圖／疾管署提供）

曾淑慧分析疫情提前升溫，主要是受社區主要流行病毒型別從A型H1N1轉換為H3N2、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後免疫負債，及近年國際旅遊頻繁、民眾較少配戴口罩等原因影響。

曾淑慧表示，赴日民眾若是符合公費疫苗接種條件的高風險族群，應盡速接種疫苗；若非公費接種對象，則可與醫師討論，評估是否需要自費接種疫苗。

疾管署統計，截至11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，公費疫苗剩餘不到90萬劑。曾淑慧表示，預估部分縣市疫苗會在12月初打完，至於是否加購疫苗，將持續評估疫苗接種狀況，目前還沒有定論；國內疫情預估將於12月上旬疫情再次上升，春節前後到達高峰。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部分，疾管署監測顯示目前國內疫情處低點波動；疫苗接種累計已132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7461人次。