疾管署霸凌大逆轉！當事人幫主管澄清「天大的冤枉」 考績會評議出爐
疾管署東區管制中心日前爆出簡姓主任疑似爆霸凌旗下技工，命其每日為他料理早、午餐，經過調查，署長羅一鈞甚至親訪疑似遭爆凌的技工，結果當事人拼命替簡姓主任喊冤，強調是因疫情期大家都非常忙碌，她非專業人員幫不上忙，所以自願幫同仁們熱便當或微波超商食品，絕對沒有遭到霸凌。今（26）日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，表決結果為「不予懲處」。
疾管署今年7月接獲匿名投訴，指東區管制中心簡姓主任涉嫌霸凌旗下技工，命其每日為他料理早、午餐，時任疾管署署長莊人祥（現任衛福部次長）得知情況後，僅口頭告誡簡姓主任不得再犯，不料又引發內部不平的聲音，故現任疾管署長羅一鈞決定重啟調查，並於一周內召開考績會。
羅一鈞今天下午公布他與疑似被霸凌技工的談話錄音（經當事人同意），技工強調出簡姓主任是位很關心同仁的好主管，此次的風波是因為在疫情期間，中心裡的同仁都非常忙碌，但她非專業人員，完全幫不上忙，就想幫大家蒸個便當、微波一下食品，對她來說只是舉手之勞，更是完全出於自願，「說簡主任霸凌，那真是天大的冤枉。」
這位技工還說，此事發展成這樣，反而是她對簡主任感到很抱歉，真的沒想到她的一個小小動作，就害主任被說成霸凌下屬，這真的是沒有的事。
為釐清東區管制中心長官與下屬互動的情況，疾管署還啟動員工協助方案關懷機制，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。
目前雖未完全收齊東區管制中心同仁之回復問卷，但就已陸續收到部分，確有部分同仁反映行政管理面有業務分配不均、開冷氣條件太嚴等欠妥之處，考量後續尚需就同仁於問卷反映事項妥為調整改善，故已指示曾淑慧副署長自下周一起進駐東區管制中心詳細瞭解實際情況，督導並協助規劃辦理相關需調整和改善的措施。
疾管署指出，依據技工的陳述，本事件尚無霸凌情事，但技工幫主管人員加熱微波食物，甚至切水果、將加熱後的食物擺盤等，雖係其主動為之，難免易招致特權或討好長官的疑慮，為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。
