疾管署霸凌案決議不懲處 當事技工首現「聲」：我沒有被霸凌！

疾管署署長羅一鈞上週指示重啟考績委員會研議正式懲處，今(26日)下午召開記者會對外說明，經全體委員投票後，表決結果為「不予懲處」。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾管署東區管制中心簡姓主任遭爆長期對基層施壓、甚至要求技工代為準備三餐，經基層檢舉後僅被「口頭告誡」，引發不滿。疾管署長羅一鈞上週指示重啟考績委員會研議正式懲處，今(26日)下午召開記者會對外說明，經全體委員投票後，表決結果為「不予懲處」；而風波中的技工也首度透過錄音發聲，強調自己並未遭到霸凌。

「簡主任根本沒有霸凌我！」記者會上羅一鈞公開與該名技工的面談錄音，技工表示，簡主任是一個很關心屬下、技工工友的人，同時她也澄清外界質疑的「備餐」並非開火煮飯，而是疫情期間大家忙碌，她主動協助力所能及的事，所謂備餐都是熟食，「放到微波爐或者便當箱蒸熱就可以了。」

對於是否遭權勢壓迫，技工嚴正否認，看著事件延燒，她更坦言心情難過，「我滿難過的，我不知道我的舉手之勞害到他，非常抱歉。」

羅一鈞說，為進一步確認技工是否曾遭受霸凌，他親自拜訪當事人，並取得當事人同意後公開錄音內容，技工其實不善言語，但他鼓勵技工透過面談錄音方式，讓外界清楚實際的狀況，而根據當事人表達，並無遭霸凌情形。

羅一鈞表示，為釐清東區管制中心主管人員於今年7月遭投訴要求技工料理早、午餐一案，所涉及的行政管理爭議及是否構成霸凌，已啟動員工協助方案關懷機制。疾管署在11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，以了解其實際感受。

羅一鈞指出，目前問卷已回收約8成，在已收到的回覆中，確實有部分同仁反映行政管理上仍存在業務分配不均、開冷氣條件過於嚴格等問題。為進一步調整與改善，他已指示副署長曾淑慧自下週起進駐東區管制中心1週，實地了解狀況並督導規劃後續改善措施；期間簡主任則會以請假方式配合，讓副署長能更全面掌握現場情形。

至於主管在行政管理上的欠妥部分，曾淑慧說明，疾管署已在稍早召開考績委員會，充分討論後並參酌技工陳述內容，綜合事發原因、動機及影響程度，由全體與會委員表決，決議為「不予懲處」。

羅一鈞補充，依照技工的說法，事件本身並無霸凌情形，但技工曾協助主管加熱微波食物、切水果、甚至擺盤，雖為主動，仍可能引發特權或討好上級的疑慮，為端正職場文化，疾管署將通案檢討，除明確禁止主管指派同仁從事相關行為外，也會與技工座談，了解是否有其他超出工作範圍的情形。

