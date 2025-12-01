「92- 96- 95」是什麼神秘的密碼？其實這是代表國92%愛滋感染者得知自己感染；96%己知感染者正在接受治療；疾管署響應世界愛滋日 攜手變裝皇后倡導「突破迷思 愛不迷失。雖然距離聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）的「95-95-95」目標還一小段距離，卻遠優於全球平均「87-89-94」，顯見我國愛滋防治之成效。

12月1日世界愛滋病日，為響應聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）世界愛滋日主題「Overcoming disruption，transforming the AIDS response」，疾管署今（1）日舉辦2025年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會，現場特別邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演，期望透其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視，彰顯包容與尊重價值；並透過現場貴賓參與「突破迷思 撕下標籤」互動遊戲，撕去愛滋常見迷思問題，傳達正確的愛滋知識與消除偏見。

疾管署指出，我國愛滋疫情自2018年起整體呈下降趨勢，今年（2025）截至11月，本國籍愛滋患者新增通報感染人數810人，較去年同期910人下降108人（11.8%）；另根據統計，我國2024年愛滋防治成效指達「92-96-95」即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」。

疾管署持續鼓勵民眾落實安全性行為（正確使用保險套及水性潤滑液），以有效預防愛滋等性病。更提醒，雖然我國愛滋防治成效顯著，但仍有約8%感染者未知自身感染狀態，不論是本國人或外國籍朋友皆可藉由多元的篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢或匿名篩檢服務，以了解自身健康狀態。

記者會最後由臺灣公衛學生聯合會的學生代表，以中、英、日三種不同語言獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》作為壓軸演出，希望藉由音樂跨越隔閡，傳遞愛滋防治「U=U（病毒量測不到＝傳不出去）」的核心理念，提升大眾對愛滋防治的正確認知，展現包容、多元的力量，及對健康平權的支持。

為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，自即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠（如使用免費試劑電子兌換券者，則仍需支付物流費）。此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲（含）以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。

疾管署將持續結合政府及各界資源，共同推動愛滋防治與去歧視工作，建構友善環境，促進健康平權，期盼達成聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）「95-95-95」目標，及全球愛滋防治愛滋3零（零新增、零死亡、零歧視）願景，邁向消除愛滋的目標。

