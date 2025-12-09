疾管署：日、韓流感處高點 我國疫情即將回升

台灣流感疫情已連續9週下降，不過，疾管署發言人林明誠今天(9日)提醒，流感疫情即將在近期回升，並將於農曆年前達高峰，且鄰近國家日本、韓國疫情均處高點，他呼籲民眾盡快接種流感疫苗，以降低重症風險。

國內流感疫情持續降溫，疾管署9日公布最新統計，上週類流感門急診就診共8萬5,213人次，與前一週相比略為下降；不過，重症、死亡病例仍多，上週新增21例重症、15例死亡，大多具慢性病史，9成以上未接種本季流感疫苗。

國內流感疫情已連續9週下降，不過，疾管署發言人林明誠表示，如同疾管署先前預測的流行趨勢，流感疫情即將在近期回升，本週氣溫將下降，加上年末出遊及聚餐等活動變多，且鄰近國家日本、韓國的疫情均處高點，而接種疫苗後約需2週才能獲得足夠保護力，他呼籲年長者與具潛在疾病兩大類高風險族群民眾盡速接種。他說：『(原音)流感流行的趨勢跟我們先前預測的大概一致，那即將在近期就會回升，農曆過年年前大概就會到這個流感季的高峰，那特別要提醒大家的是，鄰近國家的流感疫情都是在上升或者在高點，這也是為什麼我們要一再的呼籲高風險族群盡速接種疫苗。』

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，全球流感活動度上升，主要流行型別為A型H3N2，中國疫情呈上升趨勢；鄰近國家日本、韓國處高點，但近1週呈下降或略降趨勢。

李佳琳並表示，目前國內流感個案仍以感染A型H3N2為多，不過，近期B型流感檢出略為上升，未來是否會成為主流株仍待觀察。

至於流感疫苗部分，根據疾管署統計，截至12月8日，公費流感疫苗接種數約641萬人次，疾管署增購的15萬劑疫苗已完成採購13.1萬劑，若作業順利，預計12月下旬到貨配送。