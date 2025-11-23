疾管署：114年尚無新型A流人類病例 防疫5要6不

（中央社記者陳婕翎台北23日電）美國出現全球首例人類感染H5N5型禽流感喪生。衛福部疾管署今天表示，截至目前，今年國內尚無新型A型流感人類個案，籲民眾落實蛋要熟食、不接觸或餵食禽畜等「5要6不」原則。

美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，這個病毒過去僅曾在動物中出現，從未在人類身上偵測。個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，今年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿說明，根據美國資料，州政府在個案後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能感染來源為家禽本身、飼養環境或可能受野鳥污染的場所，曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測。

疾管署表示，截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，也無人傳人跡象，美國疾病管制與預防中心（CDC）與華盛頓州衛生機構皆評估，這起案件不會提升對一般民眾整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。

新型A型流感是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為新型A型流感病例，根據疾管署統計，今年國內尚無新型A型流感人類個案。

疾管署指出，根據世界衛生組織（WHO）最新評估，近年全球通報新型A型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力。WHO評估整體對一般大眾風險仍屬低度，但曾接觸禽畜者感染風險則相對提高。

疾管署建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則，「5要」為肉類及蛋要熟食；要以肥皂徹底洗手；出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史；與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗；要保持均衡飲食與適度運動。

「6不」為不生食禽鳥蛋類或其製品；不走私及購買來路不明肉品；不接觸或餵食禽畜；不野放或隨意丟棄禽畜；不將飼養禽畜與其他禽畜混居；不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。（編輯：管中維）1141123