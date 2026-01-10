病主法上路滿7年 病主中心兒童劇全國巡演推廣預立醫療

「病人自主權利法」實施剛滿7年，累計全國共有13萬人完成預立醫療照護諮商(ACP)並在健保卡註記預立醫療決定(AD)。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心特地以中心出版的《樹懶爺爺的心願》繪本改編為《牛爺爺的心願》兒童劇，在去年完成台北首演後，今天(10日)首度移師外縣市宜蘭演藝廳進行展演，之後將展開全國巡演，盼透過戲劇拉近與家長的距離，由家長帶領兒童了解生命善終的價值與意義。

《牛爺爺的心願》兒童劇去年與九歌兒童劇團合作，在完成台北首場演出後啟動全國巡演，今年陸續規劃在宜蘭、雲林、桃園等地演出。

廣告 廣告

10日巡演首站在宜蘭演藝廳登場，宜蘭縣衛生局結合在地「牛舌餅」特產，成功引起縣內民眾對於預立醫療意願的興趣，透過兒童劇的童趣溫馨，帶領親子、家庭認識病人自主權利法及預立醫療決定。器捐病主中心希望深入地方，透過與當地文化、教育資源及生活細節合作，讓生命的議題不再沉重，而是融入成為生活中的一部分。

衛福部指出，該部近年整合「病人自主權利」、「器官捐贈」及「安寧緩和療護」政策，以兒童、青少年、成人等不同年齡層的角度推動國人生命教育，深化不同族群的預立意願觀念，透過健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」也大幅提升預立意願可近性及縮短註記天數。不過，衛福部也提醒，在預立意願前，仍須和家人進行完整溝通，了解彼此間的想法及觀念，才能讓自身意願得以落實，也使器官遺愛的美意被家人接受。

器捐病主中心則指出，「病人自主權利法」是台灣首部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整保障病人自主權利的專法。近年來，國人對於生命自主權的意識持續提高，有越來越多人在健康狀況良好、意識清楚時，即提前規劃自己未來的醫療旅程。近年來，病人自主權利不只專注在醫療處置的決定，也融入生命的傳承(器官捐贈)及生命末期的生活品質(安寧緩和療護)，衛福部及器捐病主中心透過整合預立意願三法，讓民眾與家人溝通時能通盤考量自己的意願及家人的想法，為自己做出最完整的生命末期抉擇，也讓這些決定能獲得家人的支持，在未來能夠被落實。 (編輯：鍾錦隆)