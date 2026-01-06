病主法7周年簽署率仍低 民團推「一條龍服務」促善終

台灣作為亞洲第一個以專法保障病人自主權的國家，建立了預立醫療照護諮商（Advance Care Planning, ACP）與預立醫療決定（Advance Decision, AD）的制度。（林周義攝）

《病人自主權利法》今滿7周年，台灣正快速走向「多死社會」，未來死亡人口數將持續攀升。然而，目前《病主法》在第一線仍面臨諮商時間長、執行成本高、能不能被執行的3大挑戰。為愛前行基金會為此提出「病主一條龍服務」的善終實踐方案，包含「Pre-ACP」的大眾教育推廣與ACP準備、「ACP」的專業諮商、「AD」的簽署與執行，以及AD執行階段的「善終感動服務」。

為愛前行基金會近期舉辦「推動善終實踐：共創病主友善台灣」年會。台灣作為亞洲第一個以專法保障病人自主權的國家，建立了預立醫療照護諮商（Advance Care Planning, ACP）與預立醫療決定（Advance Decision, AD）的制度。然而，整體 AD 簽署率至今仍不到1％，社會大眾對病人自主與善終的理解仍顯不足；在臨床現場，醫療人員面對啟動條件、法律責任與家屬期待，依然相當茫然。

台灣快速邁入超高齡社會，國人平均不健康餘命超過8年（即臥床無法自理），這些都是醫療與社會必須面對的日常現實。若病人自主仍只是少數人才理解並懂得行使的權利，這不只是醫療體系的問題，而是公共治理、生命教育與社會識能尚未跟上人口結構變化的警訊。前台北市立聯合醫院總院長黃勝堅指出，台灣正快速走向「多死社會」，未來死亡人口數將持續攀升，如果觀念與制度不改，再多的 ICU 與安寧病房都不夠用。

而長期執行ACP與AD的台北慈濟醫院放射腫瘤科常佑康指出，病主法在第一線面臨三大結構性挑戰，包括諮商時間長、執行成本高，以及簽了之後能不能被執行？雖然政府已擴大 ACP公費補助對象，實際量能仍遠遠不足。即使病人符合啟動條件，原醫療團隊仍可能因病情「看似尚可」、或擔心法律風險而遲疑，導致病人意願被一再延後。若缺乏制度性誘因與跨專業支持，將長期卡在「知道卻不敢用、簽了卻難以啟動」的困境。

為愛前行基金會創辦人、國立台灣大學生命教育研發育成中心主任孫效智指出，《病主法》涉及重症到善終的病人自主與尊嚴，是全生命週期健康照護拼圖最後且最重要的一個拼塊。他提出「病主一條龍服務」的整合性倡議，完整串聯四個不可分割的關鍵階段，包括「Pre-ACP」的大眾教育推廣與ACP準備、「ACP」的專業諮商、「AD」的簽署與執行，以及AD執行階段的「善終感動服務」，期望提升社會整體與醫護人員的病主善終知能，以確保民眾從意識清楚到生命末期皆能獲得連續性的尊重與照護。

立法院劉建國委員於年會中指出，將持續推動「病主法 2.0」相關修法，修法方向將聚焦於病人自主權的門檻調整與強化可執行性，以回應現行制度在實務運作上的瓶頸。除確立經費來源，也放寬並多元化ACP的服務提供主體，降低人力與場域限制，以擴大服務量能；同時，調整AD的啟動與確認程序，簡化不必要的流程，避免因行政門檻過高而影響病人意願的即時落實。另針對醫療委任代理人制度，亦將檢討其職權與相關細則規定，更符合保障病人意志的立法目的。修法亦致力於推動AD資訊數位化與系統整合，強化醫療端辨識與執行能力。整體而言，本次修法旨在使病人自主不再停留於形式，而能在臨床現場真正發揮效力，為善終照護奠定更穩固的制度基礎。

病人自主研究中心創辦人楊玉欣說，病主法並不是只是為了如何死亡而設的一部法律，它的存在是為了捍衛生命本身的神聖與尊嚴。我們所努力的，是讓每一個人都能在被理解、被尊重、被陪伴中，平安善終。正如詩人泰戈爾所說：「使生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美。（Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves）」。她願每個人都能書寫自己的生命，也擁有善終的權利。願台灣成為一個尊重選擇、陪伴彼此、懂得道別的國家。

