病人太晚進安寧「1/3奄奄一息」！台大推1模式助善終領先全球

記者蔣季容／台北報導

台大醫院導入「醫病共享決策（SDM）」安寧共同照護流程，讓患者在疾病早期即參與治療選擇，提升照護品質。（圖／記者蔣季容攝影）

多數病人接受安寧醫療時已奄奄一息，顯示安寧照護介入普遍過晚。台大醫院表示，為翻轉以「治癒」為核心的傳統醫療模式，台大導入「醫病共享決策（SDM）」安寧共同照護流程，讓患者在疾病早期即參與治療選擇，提升照護品質；相關研究成果更登上國際權威期刊《JAMA Network Open》，引發國際關注。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀今（8）日在記者會指出，大多數病人轉介到安寧醫療已經為時過晚，統計過去台大醫院的安寧病房，有高達1/3的患者已經奄奄一息，甚至一天內就會病逝。此外，傳統醫療以「治癒」為中心，加上台灣文化避談死亡，因此不容易早期介入安寧照護，這些患者錯失全人照護的機會，非常可惜。

程劭儀說明，台大推出「醫病共享決策（SDM）」，打造安寧共同照護模式。針對「初期診斷即屬晚期」的患者，提供三階段溝通流程，團隊將主動了解病人狀況，並介紹有安寧醫療這個選項，讓患者及家屬參與討論溝通，最終由患者自己決定治療選項。

台大醫院家庭醫學部主治醫師黃獻樑提及，台大分析430名口腔癌四期的患者，其中約200名接受安寧共照SOP模式，另外200名則是傳統治療模式。接受該SOP的患者，在死亡前接受包括安寧緩和專科醫師、復健醫療、社會工作、心理支持與靈性關懷等多專業安寧服務的次數明顯增加，同時死亡前3個月的住院次數顯著下降，顯示病人能獲得更連續、以症狀控制與生活品質為導向的照護，減少不必要的醫療負擔。

程劭儀提到，除了癌症之外，心臟衰竭、神經退化等疾病也可以接受安寧醫療。這項研究成果已刊登於國際醫學權威期刊《JAMA Network Open》，也獲得國際醫學界高度重視與關注。

