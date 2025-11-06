病人安全觀摩 澎湖醫院獲地區醫院及長期照護雙冠

（中央社澎湖縣6日電）澎湖醫院日前參加衛生福利部所屬醫院「病安稽核分享觀摩會」，分別榮獲地區醫院組及長期照護組雙料冠軍，展現出醫院在病人安全與長期照護管理上的卓越成果。

衛福部澎湖醫院發布新聞稿指出，衛福部日前舉辦「病安稽核分享觀摩會」，所屬22縣市醫院與會，各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化與品質改善，澎湖醫院以「落實病安文化、提升照護品質」為核心理念，從制度建構、教育訓練、臨床實務執行到持續改善循環，皆展現出紮實且創新管理成效，獲得評審高度肯定。

院長匡勝捷表示，澎湖醫院能在全國各縣市部立醫院競爭中，分別榮獲地區醫院組及長期照護組雙料冠軍，實屬不易；這份榮耀屬於全體醫療與照護團隊共同努力成果，也感謝澎湖醫院每名醫護等工作人員在日常工作中落實病人安全理念，達成「病人安全零容忍」目標，未來仍將持續引領地區醫療服務，向更高標準邁進。（編輯：陳仁華）1141106