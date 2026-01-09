病人家屬必看！醫師曝「收禮眉角」：碰到2情況會婉拒

不少病人住進醫院時，家屬會送醫師禮物表達自己的心意。Icu醫師陳志金近日就分享，當有人來加護病房送禮，護理師們都不敢直接收下，他認為一律拒絕似乎不太近人情，因為對方若是想表達感恩的心意，拒收反而會讓人難過，但碰到2個不好的時機，還是會婉拒禮物。

陳志金在臉書粉專發文指出，有關送禮他告訴護理師一個簡單的原則，「家屬是單純的想要感謝我們？還是有所期待？」他接著表示，從送禮「時機」來看，病人往生了，家屬還專程過來送的，自己會交代，這個一定要收下，這是家屬想要為病人「盡一點心力」，我們一定要幫忙，這樣才能夠協助家屬放下。

廣告 廣告

另外病人已經康復出院了、或要到普通病房了，陳志金稱，這時送禮就是單純表示感謝，不會別有所求；而有些人已經出院很久了，剛好路過醫院附近，或陪家人過來看病，順道來送禮的，自己也不會拒絕，這是對醫療人員的肯定，「可以提升團隊的士氣，促進善的循環」。

至於不好的時機，首先是病人一住進來加護病房就送的、病況在變差的時候送的；還有一個是在家屬提出某些「要求」未被滿足的時候送的，例如家屬要求延長會客時間、要求會客以外的時間再進來、要求更多的人進來，這些時刻送的禮物，對方會有所期待，收了就可能會讓團隊在處理上感到為難，他們就會婉拒。

陳志金強調，病人在臨終的時候，家屬其實不用送禮、不用要求，他們都會主動在探視時間和人數上給予彈性通融。但如果想要透過送禮，而享有和別人不一樣的待遇，他們就會有所顧慮。

除此之外，陳志金還補充，他們也會考量家屬「送的東西」，如果禮品退回去會造成家屬為難、困擾，就會考慮收下，像是提了20杯飲料來，只能先收下，再請對方下次不要破費了。而家屬自己種的水果、自家賣的餐點，通常也不好意思婉拒。他稱，通常昂貴且能保存很久的禮物會婉拒，唯一例外是，曾有家屬在病人出院以後，送他們Icu部門數台平板電腦，協助與插管病人溝通使用，「因為對其他病人有幫助，就會請示院方，安排公開的捐贈儀式。」

更多中時新聞網報導

林予晞不買房 租屋遇熱情鄰居

帕拉斯有禁愛令 違約須賠千萬

蔣萬安：北市國中小營養午餐免費