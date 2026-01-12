病人家屬送禮！ICU醫師透露收禮有「2原則」

▲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 加護病房ICU醫師陳志金近日分享，加護病房護理師時常遇到家屬送禮，往往會不敢直接收下而詢問他，因此他整理了2個「收禮原則」，要以送禮「時機」來看，他認為當然可以一律都拒絕，但是，這樣似乎又不太近人情，不過若是病人往生了，家屬還專程過來送的，「我會交待，這個一定要收下」，因為這是家屬想要為病人「盡一點心力」這樣才能夠協助家屬放下。

家屬送禮時機有學問 加護病房醫師分享2點原則

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金 」中發文，家屬來加護病房送禮，護理師們都不敢直接收下，會先問過他，他會告訴她們一個簡單的原則「你覺得，家屬是單純的想要感謝我們？還是有所期待？」當然可以一律都拒絕，但是，這樣似乎又不太近人情。而且，如果是家屬想要表達感恩的心意，拒收反而會讓家屬難過，或者家屬會覺得我們在嫌棄他送的禮。

因此，他認為從送禮「時機」來看，大概可以區分成

一、病人往生了，家屬還專程過來送的：

陳志金說，這個他會交待一定要收下。因為這是家屬想要為病人「盡一點心力」，我們一定要幫忙，這樣才能夠協助家屬放下。

二、病人已經康復出院了、或者要到普通病房了

陳志金指出，這個就是單純表示感謝，不會別有所求。或是有些已經出院很久了，剛好路過醫院附近，或陪家人過來看病順道來送禮的，我也不會拒絕，這是對醫療人員的肯定，可以提升團隊的士氣，促進善的循環。

家屬送禮「不好時機」 醫療團隊為難婉拒機率高

至於什麼是不好的「時機」呢？陳志金則說，當病人一住進來加護病房就送的、病況在變差的時候送的，或者在家屬提出某些「要求」未被滿足的時候送的，像是家屬要求延長會客時間、要求會客以外的時間再進來、要求更多的人進來等，這些「時刻」送的禮，就會「有所期待」，收了，就有可能會讓團隊在處理上感到為難，我們就會婉拒。

陳志金透露，其實，病人在臨終的時候，家屬不用送禮、不用要求，他們都會主動在探視時間和人數上給予彈性通融的，但是，如果想要透過送禮，而享有和別人不一樣的「待遇」，這些，我們就會有所「顧慮」。

再來第二個考量是看「送的東西」，如果這東西退回去以後，會造成家屬為難、困擾的，就會收下，像是家屬提了20杯飲料來，我們如果硬是要退回去，家屬就會很難處理就只好先收下，再交待下次不要破費了；如果是家屬「自家產品」：自己種的水果、自家賣的餐點，因為這個通常也不好意思婉拒，以及跟「節日相關」的，像是端午、中秋、春節，父親節、母親節或是護理師節、醫師節，這些時機或理由，他都認為是「單純」的想要表達感謝、大家一起慶祝。

整體而言，像專程去購買的昂貴禮物，可以保存很久、或者退回去以後，家屬也可以自用的，他都會請同仁婉拒。不過曾經也有過一個例外，是家屬在病人出院以後，贈送ICU數台平板電腦，以協助與插管病人溝通使用。「雖然是昂貴，但是心意和目的是好的，對其他病人也有幫助，我們就會請示院方，安排公開的捐贈儀式。」

