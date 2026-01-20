「病人支持計畫」一年萬名癌友獲援助 導入AI助行政效率更升級
【健康醫療網／記者陳靖安報導】在全球醫療成本攀升、台灣健保制度啟動轉型之際，采鋐健康整合集團（PatientsForce）近日發布《2025 病人支持服務與社會影響力報告》，顯示其導入AI輔助的病人支持計畫，在創新藥物可近性、病人照護等方面的近期成果。
新藥「有藥卻用不起」困境 病人支持計畫提供支持
截至 2025 年，PatientsForce累計促成的病人支持計畫（PAP）藥物補助總價值達新台幣 100 億元，其中2025 年度補助藥費價值為 23 億元。PatientsForce 董事長暨總經理張向昕表示，新藥從上市到正式納入健保給付，多數會存在一段空窗期；政府於2025年成立癌症新藥專款基金（Cancer Drug Fund，CDF），唯行政審查流程期間，患者可能面對「有藥卻用不起」的困境。
張向昕董事長表示，PatientsForce的目標為成為健保制度與創新藥物之間的支點，希望透過 PSP 專案機制協助患者獲得資源銜接。截至 2025 年，已有近萬名癌友藉由這類計劃取得援助，另有逾萬名為經醫師評估需使用非健保給付新藥的病患。
PSP2.0導入AI科技 驅動健康數據治理
PatientsForce王怡文營運長指出，目前已建置大型的 PSP 管理平台，並導入代理型 AI（Agentic AI）與自動化行政流程，應用於高複雜度專案，推估每年可節省超過 200 個工作天的人力工時，以期在人力精簡配置下維持服務效率與品質。
截至 2025 年，PatientsForce 年度新收案人數超過 1.5 萬人，累計服務病患逾 6 萬人，與全台750 家醫院、 3,600 位醫師合作，服務品項涵蓋逾 90 項高價創新藥物計畫。目前服務以癌症領域為主，約占七成，其餘為罕見疾病與慢性病照護等。
病人支持計畫進入社區、偏鄉 盼科技效率與醫療照護取得平衡
王怡文營運長指出，近期透過數位平台，該支持服務正進一步延伸至社區藥局與偏鄉診所，並結合健康社會決定因素（SDOH）相關資源，旨在強化對患者的支持。張向昕董事長表示，PatientsForce 將於2026年進一步著眼於亞太，並聚焦在專案用藥（Named Patient）計畫、居家醫療照護等領域，結合 AIoT技術與護理人力資源，期望在科技效率與醫療照護之間取得平衡，持續提升創新藥物的可近性，進而深化對病患的長期支持。
