病人自主權利法七週年「牛爺爺的心願」兒童劇深化生命教育

2025年｜病人自主權利法六周年-《牛爺爺的心願》兒童劇臺北首演花絮截圖

臺灣自108年實施《病人自主權利法》以來，全國近13萬人完成預立醫療照護諮商，並在健保卡註記預立醫療決定。財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（下稱器捐病主中心）於病主法施行日（1月6日）前後，以中心出版的《樹懶爺爺的心願》繪本改編為《牛爺爺的心願》兒童劇，期盼透過戲劇拉近與家長的距離，由家長帶領兒童了解生命善終的價值與意義。

《樹懶爺爺的心願》封面

衛福部指出，今年《牛爺爺的心願》兒童劇延續去年臺北首演成果，並首度移師至外縣市進行演出，器捐病主中心也規劃未來完成全國縣市的演出，期盼深入地方，與當地文化、教育資源及生活細節合作，讓生命的議題不再沉重，而是融入成為生活中的一部分。

宜蘭作為外縣市的巡演首站，做了與在地合作的良好示範，透過結合在地「牛舌餅」特產，成功引起民眾對於預立醫療意願的興趣，鼓勵宜蘭囝仔以在地生活開啟生死醫療議題，促進家人間勇於開口進行溝通，了解彼此對於生命旅程的抉擇及預立意願的看法。

宜蘭縣政府演出海報

衛福部說明，近年整合「病人自主權利」、「器官捐贈」及「安寧緩和療護」政策，以兒童、青少年、成人等不同年齡層的角度，推動國人生命教育，深化不同族群的預立意願觀念，透過健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」，也大幅提升預立意願可近性及縮短註記天數。不過，在預立意願前，仍須和家人進行完整的溝通，了解彼此之間的想法及觀念，讓自身意願得以落實，也使器官遺愛的美意被家人接受。

衛福部持續鼓勵民眾踴躍參與器捐病主中心的生命教育課程、講座，更全面瞭解預立意願三法（病人自主權利、器官捐贈及安寧緩和療護）的觀念，和長輩及孩子一起思考，當生命走向終點時，我們是否能勇敢道別，依照自己的想法與心願離開，並以實際行動為自己與家人提早規劃、預立醫療的自主決定，作為彼此生命中最重要的禮物。

撰文／衛福部；圖片／器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心、宜蘭縣政府； TCnews編修