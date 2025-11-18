病人誤以為痊癒5年不追蹤 回診竟是15公分肝癌！肝膽胰專家：肝指數正常也不能大意

B肝影響超過180萬台灣人，是肝癌主因。掌握篩檢、追蹤、治療三步驟，才能真正遠離肝癌。（圖片來源／freepik）

2025年世界肝炎篩檢週正式啟動，台灣癌症基金會、肝病防治學術基金會等四大基金會共同舉辦響應記者會，並邀請立委、國健署代表以及肝膽胰專家出席，推動全民關心一句：「B肝篩了沒？」

台灣每年超過1萬人罹患肝癌，最新死因統計中更高居癌症死因第2名，平均每天21人死於肝癌。醫界一致指出「要預防肝癌，從B型肝炎著手最關鍵。」

肝癌居十大癌症死因第二，70%與B型肝炎相關

依據2024年最新癌症登記資料，國內一年就有10,433人確診肝癌，是民眾最常罹患的第4名癌症；死亡更不容小覷，肝癌高居十大癌症死因第二名，僅次於肺癌。

台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志指出，肝癌高達70%與B型肝炎相關，C型肝炎約佔20%，其它因素僅約10%，換句話說，只要把B肝管理好，全台肝癌就能大幅下降。

然而B肝帶原在台灣極為普遍，約180至200萬人為B肝帶原者，其中更有30–40萬人完全不知道自己帶原。這使得B肝被專家稱為「最沉默也最兇猛的國病」。

沒症狀不代表沒事！B肝可能悄悄走完「肝炎→肝硬化→肝癌」三部曲

B肝早期多半沒有症狀，常見到病人「覺得自己一切正常」，卻在某次健檢或不適後才發現肝臟早已出現問題。

高雄醫學大學校長、肝膽胰內科主治醫師余明隆說明，只要病毒長期依附在肝細胞，就可能依序走向：肝炎、肝硬化、肝癌。這條「肝病三部曲」需要多年累積，但卻可能在無聲無息中發生。

臨床統計顯示，40%帶原者會發展成慢性B肝（肝臟持續發炎）；15–20%慢性B肝患者會進展成肝硬化；每年3–5%肝硬化患者進展成肝癌。

楊宏志也表示，令人擔憂的是，即使肝指數正常，也不代表肝臟沒有持續受損。因此，定期追蹤與早期介入，成為防癌最重要的關鍵。

誰是高風險族群？1986年前出生者最應該篩檢

台灣自1986年全面施打B肝疫苗，讓年輕世代感染率大幅下降。然而所有醫師都提醒「1986年前出生者，是最大風險群。」因為這個「疫苗斷層世代」多半未接種B肝疫苗，帶原率遠高於年輕人。除此世代之外，其他高風險族群也應主動篩檢，包括：

1. 洗腎患者

2. 免疫不全者或需使用免疫抑制劑者

3. 曾接受器官移植者

4. 家族有B肝感染史者

5. 曾接受血液製劑治療者

國健署已自今年8月起提供75年次以前出生至79歲民眾「終生一次免費B、C肝篩檢」，並鼓勵民眾在世界肝炎篩檢週互相問候：「你B肝篩了沒？」

醫師提醒B肝是台灣肝癌主因，帶原者務必定期追蹤避免走向肝癌。（圖片來源／freepik）

如何防治肝癌？把握B肝三要：要知道、要追蹤、要治療

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘提出「B肝防治三要」，被視為目前最重要的防癌指引，即：

1. 要知道：主動篩檢是第一步

台灣B肝診斷率僅約66%，仍有數十萬人不知道自己帶原。專家提醒，不知道、沒症狀，不代表沒風險。因此建議所有39歲以上成人一定要終生至少篩一次B、C肝。

2. 要追蹤：帶原者須固定回診

目前台灣只有20–35%帶原者有穩定追蹤，遠低於WHO設定的80%治療覆蓋率目標。余明隆指出，病毒狀態會變動，因此追蹤極其重要。建議：

．已肝硬化：每3個月追蹤一次

．尚未肝硬化：每6個月追蹤一次

余明隆表示，民眾最常見的錯誤觀念是「HBsAg轉陰就不用追蹤了。」他分享，有病人多年穩定追蹤，卻因表面抗原轉陰而中斷回診，直到腰不舒服就醫才發現罹患15公分肝癌，突顯追蹤的重要性。

3. 要治療：藥物可有效抑制病毒、降低肝癌風險

余明隆也表示，台灣目前採用「口服抗病毒藥物」，可穩定抑制病毒複製，顯著降低肝硬化與肝癌風險。有研究顯示未抑制病毒者，8年肝癌發生率7.8%；病毒完全抑制者降至5.6%；若達「HBsAg表面抗原清除」，更只有0.6% （表面抗原完全消失是目前最佳的治療成果）。因此他強調，只要持續接受治療與追蹤，肝癌確實是可大幅預防的疾病。

防治肝癌三關鍵：要知道、要追蹤、要治療，早一步就多一次保護。（圖片來源／余明隆醫師）

邁向B肝「功能性治癒」，讓肝癌預防更可能

近年全球肝病治療策略以達成「功能性治癒」為目標，也就是：

．血中測不到HBsAg

．測不到HBV DNA

．停止治療後仍可維持至少24週

雖現階段仍不容易達成，需期待未來新藥，但醫界一致認為「功能性治癒」能明顯降低肝硬化與肝癌風險，是B肝治療的最佳結果。

HBV病毒長期附著肝細胞、無症狀也可能持續傷肝，是台灣肝癌最關鍵的元兇。（圖片來源／楊宏志醫師）

台灣預計年底向WHO申請「C肝消除認證」，有望成為亞洲第一個達標的國家。但要在2030年達成WHO提出的「消除病毒性肝炎」目標，B肝仍是最關鍵的一步。（圖片來源／台灣癌症基金會）

專家呼籲政府、醫療體系、學術界及民眾四方共同努力，政府應擴大診斷、追蹤、治療覆蓋率，醫療體系提升篩檢便利性與追蹤品質，以及學術界制定治療指引、加強醫師教育，呼籲民眾把握「39–79歲終生一次免費B肝篩檢」政策，讓民眾早篩、早追蹤、早治療，拒絕肝癌遺憾發生。

