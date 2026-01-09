病人送禮一定要收下？ICU醫揭不造成困擾「黃金時機」：這2情況恐被婉拒

生活中心／王文承報導

ICU醫師陳志金分享，加護病房護理師面對家屬送禮時，往往不敢直接收下，但若家屬只是想表達感謝，反而可能讓對方難過，甚至誤以為被嫌棄，因此他會依「送禮時機」以及家屬是否「有所期待」來判斷是否收下。（示意圖／PIXABAY）

農曆年節將近，家家戶戶開始準備送禮，不少病人或家屬也會向醫療團隊致贈禮品，感謝一年來的照顧。然而，若送禮時機不恰當，反而可能讓醫師與護理人員感到困擾，甚至造成「想送卻送不出去」的窘境。對此，ICU醫師陳志金分享自身經驗指出，加護病房護理師面對家屬送禮時，往往不敢直接收下；一律拒絕雖然最簡單，但若家屬只是想表達感謝，反而可能讓對方難過，甚至誤以為被嫌棄，因此他會依「送禮時機」以及家屬是否「有所期待」來判斷是否收下。

醫揭病人送禮黃金時機：這2情況恐被婉拒



陳志金在臉書發文表示，面對送禮時，可以用一個簡單原則來判斷：「家屬是單純想感謝我們，還是有所期待？」他指出，從「時機」來看，若病人往生後，家屬仍特地回到加護病房送禮，他會交代「這個一定要收下」，因為那代表家屬想為病人盡最後一份心力，也有助於家屬放下。

若病人已康復出院，或即將轉到普通病房，這類時候的送禮多半是單純表達感謝；也有家屬在出院一段時間後，路過醫院或陪家人回診時順道致意，他表示通常不會拒絕，並視為對醫療人員的肯定。

至於他所認為的「不適合收禮的時機」，陳志金也列出兩種情況：第一，是病人一入住ICU就送禮，或病況惡化時送禮；第二，是家屬在某些「要求未被滿足」的情況下送禮，例如希望在非會客時間進入病房，或要求增加會客人數等。他指出，這類時刻送出的禮物，往往代表對方有所期待，若收下反而會讓醫療團隊感到為難，因此通常會選擇婉拒。

除了送禮時機，陳志金也補充，是否收下還會考量「禮物本身」。若退回去可能造成家屬為難或困擾，則會選擇先收下，例如家屬一次送來20杯飲料，團隊通常會先收，並請對方下次不要破費；家屬自家栽種的水果，或自家販售的餐點，也常因難以拒絕而收下。他也笑說，若是節慶相關的禮物，更不好意思拒絕，「像鳳梨、芒果我個人是不忌諱的，不過同仁會瞪我就是了。」

他最後提到，通常價格昂貴、且能長期保存的禮物會選擇婉拒，唯一的例外是，曾有家屬在病人出院後，捐贈數台平板電腦給ICU部門，以協助與插管病人溝通使用，因為「對其他病人有實質幫助」，便會請示院方，並安排公開的捐贈儀式。

