病例連14週攀升！日本39都道府縣達「流感警報」

日本流感疫情越發嚴重，根據日本厚生勞動省昨（28）日發布的數據，日本全國醫療機構報告的流感病例已經超過19萬例，全日本47個都道府縣中有39個已經達到「警報」等級。厚生勞動省在10月3日宣布全國進入「流感季」，是日本自1999年啟用流感季統計方式後，第二早進入流感季的一年。

根據厚生勞動省的統計數據，每週新增病例已經連續14週都在增加，從11月17日統計到11月23日，全國的定點醫療機構平均每家報告51.12例流感病例，全國總計通報19萬6895例病例。

受嚴峻流感疫情影響，截至23日，日本全國共有8817所托兒所、幼兒園、中小學有部分年級、班級停課，甚至全校都停課的情況。

前台大醫師林氏璧示警，日本這週的流感病例曲線已逼近去年大流行高點，再過一到兩週後，還有機會再創新的流感高點紀錄。他更提醒近期有要去日本的旅客務必要戴口罩、勤洗手，最好在出國前施打疫苗降低感染風險。

