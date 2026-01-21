病倒躺床「遭分居尪掀棉被硬上」 人妻崩潰：用手進行愛情動作片行為

新竹一名廚師違反分居妻子意願對其性侵，遭判刑3年2個月。（示意圖，pakutaso）

新竹市一名擔任廚師的男子與妻子相處不睦分居，去年3月他到妻子住處拿孩子衣物，趁對方身體不適躺床休息，掀開棉被強行脫衣性侵得逞。妻子事後驗傷提告，但他辯稱當下兩人雖有拉扯，但互動感覺更像夫妻間情趣的前戲，且過程中妻子有以舌吻回應並環抱他，主張沒有違反其意願。不過法官認為，男子的確在妻子口頭制止下，不顧反抗對其性侵，依強制性交罪判刑3年2個月。

根據判決書內容，妻子表示去年3月底讓孩子去丈夫那邊住，因為身體不適，傳訊對方到她住處拿孩子的換洗衣物，不料隔天晚上丈夫進門後，卻對人在床上睡覺休息的她進行性侵。

妻子指控，丈夫不顧她反抗，開始用手進行一些類似愛情動作片的行為，先是隔著睡衣亂摸她臀部，接著掀開被子拉開睡衣摸她的胸部、屁股，隨後將手伸進内褲摸下體指侵，即便當下她試圖推擠反抗並口頭拒絕，期間傷到左手，丈夫仍將她內褲脫去強行性交。

丈夫則辯稱，兩人雖有拉扯，但這跟他們分居前的親密互動一樣，感覺比較像床事前戲，稱過程中妻子故意拉扯是在增加情趣，親吻時對方有伸舌頭回應，且他親吻到對方私處時，妻子還用雙手壓住他的頭，因此主張沒有違反妻子意願。

不過法官認為，丈夫在妻子明確制止下仍未收手，足認壓抑對方性自主權，且據雙方通訊紀錄，妻子事後曾質問丈夫為何要硬上，絕非默示同意，加上本案客觀事證明確，與丈夫辯詞有出入，故不採信。又考量丈夫有刑事前科仍在緩刑期間，且犯後態度難認良好，新竹地院宣判丈夫犯強制性交罪，依法判處有期徒刑3年2個月。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

