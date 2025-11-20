病假保障10天不夠！工會憂：對勞工進行不利益處分

勞動部今天公布強化病假權保障新措施，提及每年將有10天病假雇主不得不利對待。（報系資料照）

勞動部今天公布強化病假權保障新措施，提及每年將有10天病假雇主不得不利對待，台灣工人鬥陣總工會表示，憂心恐合法化雇主在病假10日後對勞工進行不利益處分，應該朝向勞工全部病假申請，雇主皆不得不利益對待的方向前進，也提及部分國營單位內規要求限制請假天數應要修改。

工鬥總工會認為，依法勞工一年有30日半薪病假，勞工申請病假已經犧牲了自己的部分工資，為何雇主還可以連結其他不利益處分，扣全勤獎金、扣年終獎金，政府應該朝向勞工全部病假申請，雇主皆不得不利益對待的方向前進。

廣告 廣告

工鬥總工會說，政府立刻調查、盤點各國營事業及各公部門機關，是否有自行訂定妨礙受雇者請病假規定或「內規」，並立刻予以糾正。如阿里山林鐵處擅改「管理要點」，規定員工「事假及病假合併不得超過21天」，導致多名員工考績遭列丙等，影響年終及考核獎金，可見政府部門、國營事業過去就是妨礙病假的惡質雇主，請立刻改正。

工鬥強調，各級政府立刻規劃預算，針對勞工請假導致遭受不利益待遇狀況，進行全面性專案勞動檢查，並請各級政府發文事業單位，要求各單位自我評估工作規則、人事制度甚至各項管理公告，是否有違反勞工請假規則修訂後條文狀況，才能真正落實保障勞工請假權。

更多中時新聞網報導

妻夫木聰懂香菜 挺張震得金馬

胡瓜碰胸籃籃 小禎打趣：我是大義滅親型

足球》復仇斯洛伐克 德國踢進世足