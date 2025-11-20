病假新制1年請10天不得不利處分 勞團：應以30天為目標
勞動部擬研修勞工請假規則，勞工1年10天以內病假雇主不得不利對待。勞工團體表示，透過本次的修正，顯見國內雇主常有因勞工請病假而有不利對待的情況，無論是否法定保障10天，政府都必須主動打擊長期以來雇主侵害勞工健康權的現象。應比照「勞基法」1年有30日半薪病假，以30日病假不得不利對待為目標。
中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，這次勞工請假規則要研修，代表國內雇主常常以勞工請病假為由而不利對待勞工，假如之後法定保障勞工請病假1年內未超過10日，雇主不得因勞工請病假而為不利之處分，那超過10天難道就不被法律保障了嗎？
賀光卍說，勞工若遭受雇主不利對待，該如何證明？還是只要有職場不法侵害的感覺就要啟動調查？國家要主動打擊雇主侵害勞工健康權的現象，否則一旦動用到法律，勞資關係緊張下，勞工的工作機會就可能不保，因此政府應該要對症下藥才對。
台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，無論是否10天，雇主都不得因勞工請病假而有不利待遇，依台灣的勞動環境，只要法沒有特別規定的，通常都不太會被雇主重視，「勞基法」規定勞工可以請病假，1年30天給半薪，且雇主不得有拒絕權力，雖然可能雇主沒有拒絕，但往往會用各種其他方式讓勞工不敢請病假，勞工也可能因為不好意思麻煩同事而帶病上崗。
楊書瑋指出，「勞基法」只是勞工權益應該遵循的最低標準，但在台灣，基本標準卻往往會變成「最高標準」。
桃園市產業總工會表示，若要保障勞工請假權，應以30日病假不得不利對待為目標，許多基層勞工擔心，目前勞動部方向為「明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分」，是否合法化雇主在病假10日後對勞工進行不利益處分，然而依法勞工1年有30日半薪病假，也就是勞工申請病假已經犧牲了自己的部分工資，若雇主還可以連結其他不利益處分，扣全勤獎金、扣年終獎金，形同一罪數罰，因此政府應該朝向勞工全部病假申請，雇主皆不得不利益對待的方向前進。
桃產總指出，各級政府立刻規畫預算，針對勞工請假導致遭受不利益待遇的狀況，進行全面性專案勞動檢查，並請各級政府發文事業單位，要求各單位自我評估工作規則、人事制度甚至各項管理公告，是否有違反勞工請假規則修訂後條文的狀況，才能真正落實保障勞工請假權，停止台灣勞工過勞悲歌。
更多udn報導
阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」2字消失 傳父子欠債
男肛門塞「陶瓷杯」 3天無法排便緊急開刀取出
光復「超人村長」救災操勞倒下 女兒曝手術狀況
身障婦不便入店 NET店員助試衣暖舉被推爆
其他人也在看
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 7 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 6 小時前
勞動部發錢了！ 政府補助「3假別薪資」 請領資格一次看
年底將至，勞動部特別提醒全國企業主，凡已先行墊付員工的「3假別薪資」，符合資格則可向政府申請補助，建構更友善的職場環境。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
3機車被撞翻！自小客硬催油門輾過 女騎士慘死
中部中心/李文華 彰化報導彰化縣員林市，今天（18日）發生一起死亡車禍，一輛自小客車，直接撞上正在停等紅燈的3輛機車，造成當事騎士與乘客被撞飛，更令人氣憤的是，肇事駕駛竟然肇逃，車體輾過一名女騎士，對方送醫不治，撞擊過程監視器曝光了！看看監視器畫面，3輛機車在機車停等區裡面，等紅燈，後方突然來了一輛白色汽車，就這樣往三輛機車的車尾，撞上去！幾位機車騎士與乘客，被撞倒在地，汽車卻沒有停下來，而且，竟然朝著車體正前方，倒臥在地的女騎士，輾過去！64歲高姓女騎士，當場就失去生命跡象，雖然消防隊趕到場後，立刻施予急救，並且將她緊急送醫急救，不幸的是，女騎士仍因傷勢過重，宣告不治！彰化自小客肇逃輾死人。事故發生在18日下午1點左右，地點位在彰化縣員林市，員鹿路一段，白色自小客車疑似沒減速，直接從後方猛烈撞上3輛機車，肇事駕駛在肇逃過程中，輾過倒在地上的女騎士！讓目擊者相當憤怒的，是當女騎士被撞上倒地時，可能只受外傷，但是，肇事自小客駕駛，卻施以二次傷害，殘忍剝奪了對方的生存機會，行徑相當惡劣，警方已鎖定特定對象追緝。彰化自小客肇逃輾死人。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：3機車被撞翻！自小客硬催油門輾過 女騎士慘死 更多民視新聞報導離譜！ 囂張竊賊開贓車撞騎士逃逸 警圍捕逮人搜出毒品黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃民視影音 ・ 1 天前
雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫
中部中心/ 蔡松霖 雲林報導雲林斗六市，雲科大旁的透天厝住宅區，18日晚間9點多傳出火警，火舌猛烈從3樓竄出，火光在黑夜裡十分嚇人，所幸屋內3人及時逃出，其中2人嗆傷送醫。住宅區暗夜惡火，火舌不斷從屋內竄出，火勢猛烈，燒得劈哩啪啦，紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人，鄰居聞到燒焦味紛紛出門探看。聲源：附近住戶：「他們朋友也住樓上啦。」雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人（圖／民視新聞）火舌直接從3樓飛竄，18日晚間9點多，警消獲報，雲林斗六市仁愛路一處社區型的透天厝住宅發生火警，由於是連棟社區，擔心火勢延燒波及其他民宅，趕緊先疏散社區住戶，並加派總計11輛各式救災車輛及1輛救護車到場。發現起火戶3樓火舌冒出：「雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，到達現場後立即疏散現場民眾，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，起火戶有2名民眾輕微嗆傷送醫，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，沒有大礙。」斗六市仁愛路連棟社區發生火警消防隊抵達趕緊先疏散社區住戶（圖／民視新聞）疑似3樓起火向上竄燒，4樓加蓋完全遭火舌吞噬。還好屋主及2名住戶共3人，及時逃到屋外，其中2名男性住戶吸到濃煙，預防性送醫觀察，幸好沒有大礙，消防人員20分鐘內控制火勢。3至4樓燃燒面積約50平方公尺。確切的火警原因仍待火調人員進一步釐清。雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 ２人嗆傷送醫（圖／民視新聞）原文出處：雲林科技大學旁民宅傳火警 2男嗆傷送醫 更多民視新聞報導濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光彰化騎樓機車竄火苗！ 17人受困幸全數獲救國3龍井段東側山坡「雜草狂燒」 火勢現場畫面曝光民視影音 ・ 1 天前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
2025聖誕節活動一覽｜新北耶誕城、台北信義、中山區聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～東京聖誕市集、香港迪士尼...國外聖誕節有看頭
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年夏季聖誕節後，在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
報警車牌被冒用還是收14張罰單 警：開單後才報案
台北市 / 綜合報導 台北一名車主，日前收到14張罰單，其中10張由高雄苓雅分局開出，共八萬多元，但他表示自己車牌被冒用，已經在開單前兩天告知員警並且到派出所報案，不懂為何一個多月後還收到罰單，對此苓雅分局強調，車主是在開單後才報案，可能是罰單製作需要時間才引發車主誤會，已經請對方透過相關單位申訴舉證。員警攔查併排停車，但違規的黑車駕駛猛踩油門拒檢逃逸，員警也追了上去，怎麼攔黑車就是不停，還沿路違規，沒多久消失在員警視線，事後員警通知違規車主，對方表示，自己車牌遭冒用，人在台北的陳姓車主說，一口氣收到14張罰單，有10張是高雄苓雅分局開出，興中二路上併排停車、未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道等等，沿路違規至中山路成功橋，一共8萬6千3百元，車主不明白，開單前兩天已經報案車牌被冒用，也跟員警告知，事發當下人車都在北部，為何快一個月後還是收到一疊罰單。其他民眾說：「只要可以舉證車牌是被盜用，就應該不用受罰了，莫名其妙收到罰單哪一個人不會去投訴。」實際求證員警則表示，違規案發生在10月7日，當天就開單舉發並同時通知車主，8日對方才到派出所報案，由於罰單製單作業需要時間，製單日期寫的是10月10日，才會引發車主誤會。苓雅分局成功所長陳昀辰說：「本分局警組通知車主陳姓男子，惟陳男並未至所說明，本分局依法告發沿途交通違規10件。」警方強調，車主是知道自己被開單後，才報案車牌被冒用，後續已經請當事人透過相關管道申訴舉證。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
呂文婉拱天宮拜拜遭塞籤紙 義工撕碎：恐為騙財手法
苗栗縣 / 綜合報導 資深媒體人呂文婉到苗栗白沙屯拱天宮拜拜，說遇上離奇事件，她被一名陌生婦人叫住，還塞了一張籤紙給她，當下廟裡義工就搶過去撕碎丟掉，義工說，廟裡會有不肖人士假借通靈接近信徒，製造恐慌藉此攀談騙財，另外一種民俗說法，說是把壞運氣過給別人。廟方強調，遇到這種情況可以趕快跟穿制服的廟方人員反映，廟方會及時處理。資深媒體人呂文婉，到苗栗白沙屯拱天宮拜拜，說碰上了怪事，參拜過程中，遇到一名婦人喊她，還塞了一張籤詩，說是老師要結緣的。資深媒體人呂文婉說：「我看了一下那個籤詩，很不好，當然心裡就會覺得毛毛的，有一個義工先生，他就走過來他就說，這不是妳的籤詩對吧，我說不是，他就馬上把那個籤詩拿走之後，在我眼前，把它撕碎，然後丟掉。」呂文婉說，那張籤詩不是很好，聽了另一名解籤的師兄了解狀況，說是廟裡有不肖人士，假借通靈，製造恐慌，藉此攀談騙財，另外還有一說，說這樣塞籤詩，可以把壞運過給別人，民俗專家楊登嵙說：「下下籤塞給民眾，企圖將不好的運勢，轉嫁給他人。」平常日拱天宮拜拜的人不少，廟裡志工說，確實有看到，呂文婉過來拜拜，白沙屯拱天宮志工說：「她有來在大殿拜媽祖，拜很久，你說的籤詩。」白沙屯拱天宮志工VS.記者說：「我們沒看到她抽籤，有信徒塞東西給她有看到嗎，那個我們都沒有，沒有。」白沙屯拱天宮秘書林幸福說：「她並沒有向廟方反映，所以廟方這邊也是後來才知道這個訊息。」拱天宮表示，民眾來拜拜，遇到不認識的人塞籤詩的情況，趕快找穿制服的廟方人員反映，廟方會協助處理。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
日本四大出版社勝訴！法院判美商Cloudflare助長盜版需賠償5億日圓
日前全球知名的網路基礎架構商 Cloudflare，才傳出大規模故障，造成許多網站、平台、服務和遊戲轉時間內癱瘓。而近日，Cloudflare 又遭到日本 4 間大型出版社聯合控訴，被東京地方法院判因為助長了盜版漫畫的傳播，要賠償約 5 億日圓。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
69歲住戶來不及逃! 花蓮出租公寓火警1死3嗆傷
生活中心／綜合報導花蓮國富九街，靠近慈濟醫院一棟出租公寓，昨晚發生死亡火警，造成1死之外還有3人嗆傷，其中一人仍昏迷，起火的201號房迅速竄出火苗，還有爆炸聲，行動不便的69歲住戶來不及逃生，被發現時已經失去生命跡象，其他住戶倉皇逃生，甚至有人連衣服都來不及穿。濃濃黑煙不斷竄出來，鐵窗也被燒到焦黑，連冷氣機都融化變形，花蓮這棟出租公寓，周二晚間發生火警，起火的201套房，住戶是行動不便的69歲男子，可能來不及逃生，被發現時已經OHCA，送醫後宣告不治。住戶：「樓下阿伯說，樓上怎麼那麼多煙，一下子我開房間的門，都是黑煙的，我就趕快關起來從窗戶跑出來。」目擊者張先生：「滿大的，那個聲音那個火，火苗都衝出窗外來了，有聽到爆炸聲，有，我有聽到爆炸聲，那個男人沒有穿衣服就跑出來了，我把我衣服給他穿。」起火點２０１號房，連冷氣都被燒到融化（圖／民視新聞）還有人倉皇逃生，連衣服都來不及穿，事發在花蓮國富九街，由於大多是輕隔間、木頭地板，火勢一發不可收拾，造成1死，1昏迷，另有2人輕度嗆傷。這棟公寓靠近慈濟醫院，租客大多長期回診的老人或病患。不幸死亡的69歲男子，半年前開刀後才入住，沒想到卻遇上死亡火警，有住戶懷疑可能是暖氣釀禍。２０１號房住戶行動不便，可能逃生不及送醫後宣告不治（圖／民視新聞）花蓮消防局自強分隊長游明信：「201我們水線進入的時候，火勢在他的屋內已經呈現出燃燒，在入口的部分，他的隔間門已經燒起來。」屋主：「那還有後面的鄰居，他一看到黑煙，然後當下打給我，我就要求馬上幫我打119，我馬上趕過來。」這棟三層樓的出租套房被隔成12間出租，月租5千元，不過，事實上，合法的部分只有2層樓3間房，已經要求屋主限期改善，並且開罰。原文出處：花蓮深夜惡火吞噬出租公寓！ 69歲住戶來不及逃喪命 2人嗆傷 更多民視新聞報導快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人新北男警校園與9同志壞壞！上傳激戰片檢方不忍了民視影音 ・ 1 天前
不敵豪大雨 基隆永康里逾50年老樹傾倒壓毀民宅
基隆市 / 綜合報導 基隆連日大雨，安樂區的永康里，發生老樹傾倒意外，直接重壓民宅遮雨棚，還好沒人受傷！區公所和國產署緊急到場處理，第一時間先鋸斷樹幹，減輕壓力，同時在樹根上方鋪上帆布，防止傾斜擴大，之後等天氣放晴，才能再研究怎麼進場清除。但里長更擔心的是，里內還有一棵百年老樹，就在民宅旁，如果抓不住山坡地，很可能再度發生傾斜意外！連根拔起歪斜傾倒，大約兩層樓高的巨大老樹，橫躺在山坡上，民宅的鐵皮屋頂，遮雨棚的支撐柱，全被壓得扭曲變形，基隆市安樂區永康里里長陳銘坤說：「區公所沒有把上面的那些樹枝跟枝幹，大部分都給鋸除的話，這邊可能撐不住，減輕了很多重量，最起碼說不會立即塌下來。」帆布鋪在樹根上，就怕雨一直下，樹根底部被掏空，老樹可能繼續往下滑，直接衝到更下方的民宅，基隆市議員(民)吳驊珈說：「永康里內其實有非常多這種老樹，長得非常大，可是它的修剪的話真的是要長期來修剪，不然的話，它這樣子，它抓土的範圍不夠大的時候，當它的樹葉長得太茂盛，就會重心不穩就會倒下來。」基隆連續幾天大雨，安樂區崇德路40巷，超過50年的老樹，凌晨突然傾倒，區公所第一時間，緊急先鋸斷樹枝，因為老樹重量，超過3.5噸重，地點又在山坡地，救災通道狹窄，現場空間有限，吊車根本無法靠近。立委王正旭服務處副主任潘俊宏說：「工程人員說他們可能沒有辦法這樣子一一地這樣進來，一個一個這樣搬出去，因為可能那個量體太龐大，所以國產署目前才說，他們先把它固定住，然後等雨勢稍緩的時候，可能再看看，能不能出大的吊車，進來把它吊出去。」兩年內第三棵老樹傾倒，距離不到廿公尺的邊坡，還有一顆百年老樹，就長在民宅旁邊，更讓里長擔心，厚實的樹幹，如果撐不住重量傾倒，就會壓到下方民宅，老樹，周邊土地大多為國有地，里內目前還有七八棵老樹，年復一年被忽視，很怕哪天大雨或強風一來，又會發生傾倒意外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
遭列貪污被告 黃國昌嗆：儘管放馬過來
[NOWnews今日新聞]周刊報導，民眾黨透過凱思國際公司養狗仔，並收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃國昌涉利用立委職權針對沈裕雄遭詐50億元案質詢法務部，日前黃國昌被匿名告發...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中山隧道"長髮女鬼"嚇人! 3人行拍靈異片"2人是記者"遭開罰
生活中心／綜合報導上個月26日晚間7點多，一名騎士經過基隆中山隧道時，突然看見一名黑衣長髮女站在隧道，嚇到馬上跑去拜拜。事後警方調查才發現，原來是3人在隧道裡拍靈異短片，基隆地院也依社維法，各裁處5千元罰款，起底身分，其中兩人竟然還是電視台記者。基隆市中山隧道內，上個月26日晚上6點多，突然一輛轎車停在路中央，接著下來兩個人，討論完，一人站定位，另一位橫跨馬路到對向，完成這驚悚畫面，還好後方沒有來車，但不只違法還很危險。當時目擊民眾賴先生：「當下是真的有被嚇到，（現在）還是會有那種陰影存在，畢竟有時候還是會經過那個隧道。」李男、岩女從違停轎車上走下來，準備「裝神弄鬼」（圖／民視新聞）賴先生當時騎車經過，一度懷疑自己的眼睛，怎麼會有長髮女鬼在這！一開始經過瞄到黑影，回來又看到，當天晚上回家因為畫面遲遲揮不掉，徹夜難眠，隔天上班精神不濟整個人"雷殘"，嚇到去廟裡拜拜求平安，警方調查後發現，是中山隧道內有民眾在假鬼假怪，江姓男子開著租來的轎車，載李男、跟岩女，來到基隆，岩姓女子身穿黑衣、黑褲，長髮披肩，就算當時正值萬聖節前後，這裝扮突然在路邊，單獨一人確實嚇人，他們三人說，是在拍靈異短片，但已經有危害安全之虞，調查後，三人身分被起底，其中兩人，甚至是記者身分。當時目擊民眾賴先生：「從事記者工作，應該照理來講，對這個東西應該會（比較知道不能觸法），應該照理講，他們應該都會比較清楚，只是不知道怎麼會有當下這個狀況發生，其實滿驚訝的。」三人皆從事媒體行業，其中兩人還是電視台記者（圖／民視新聞）負責拍攝的李姓男子從事電影業，開車的江男、跟女鬼模特岩姓女子，是電視台記者，他們說，不知道在隧道內拍攝，會嚇倒其他用路人，甚至造成危害安全，但法官認為是無稽之談，畢竟都大學畢業、還從事媒體行業，最後依社維法送辦，各裁處5000元罰鍰，若不服，可提抗告。再看一次畫面，當天四下無人，又飄著雨，搭配聲音，真的好毛，根據私下了解，兩名記者被台內處小過處分。畢竟如果今天嚇到的是年長者、或心臟疾病患者，怎麼辦？人嚇人可是會嚇死人的。原文出處：中山隧道「長髮女鬼」好嚇人！ 警循線逮人「身分曝光」挨罰5千 更多民視新聞報導北台灣連日雨! 基隆50年老樹倒塌壓毀民宅雨棚基隆公車突竄黑煙乘客嚇逃 外送員助司機滅火長髮黑衣女等3人基隆隧道拍靈異短片 嚇壞人各罰5千民視影音 ・ 2 小時前