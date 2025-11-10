病假權應入法！勞團籲修法保障15天全薪、不受懲處

長榮航空一名空服員日前抱病上班，不幸離世，引發社會各界關注「病假權入法」議題。勞動部今天(10日)召開病假權保障入法公聽會，台灣鐵路產業工會於會前召開記者會指出，目前勞工請病假是扣半薪，期盼修法明定請病假15天內雇主不得對勞工有不利待遇。

『(口號)病假保障要落實，拒絕不利待遇，才有健康台灣。』台灣鐵路產業工會10日召開記者會指出，長榮航空空服因為不敢請病假就醫，延誤治療喪命，醫療業也經常聽到有護理師請假就被懲處，國營事業、台鐵在病假上也是屢遭刁難。

廣告 廣告

台灣鐵路產業工會理事王傑指出，他之前因為身體不適請假一天，台鐵要求請一天病假要提供就醫單據，但他隔天覺得身體還是不舒服，想多請一天，結果被要求請假兩天以上要提供診斷證明書，他沒提供，就被記兩天曠職、一支小過，這就是台灣勞工所面對的處境。他說：『(原音)我的親身經歷絕對不會只是個案，而是眾多無能為力的台鐵員工和基層勞工會遇到的問題，這個社會有很多這樣的主管，有很多為了生計在拼命的勞工，他們的訴求很簡單，就是有病假能夠好好休息治療身體而已。我希望這次修法能夠確實定義勞工應該提供的證明定義，以及是否能夠用給藥天數就能夠當做請假依據，別再讓惡劣的雇主以此來准駁刁難員工。』

王傑認為，勞工法定的30天病假裡面，目前是扣半薪，他們訴求至少要有15天不能有任何不利待遇。他說，賴總統都說要給公務人員身心調適假，不能有不利待遇處分，全台灣的勞工也應該有這樣的制度，才能讓員工請得了病假，休得到病假，才是有意義的保障。

台灣工人鬥陣工會秘書長姚光祖也指出，台鐵公司是政府可以完全掌控的國營事業，如果連國營事業裡面都會發生這樣的案例，政府又怎麼可能保障到民營企業。他呼籲政府，不要等勞工出現過世的悲劇才來關心，請制度性的給全國勞工一個保障，否則就是跟賴總統的健康台灣的政策背道而馳。(編輯：許嘉芫)