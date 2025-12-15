病團調查揭癌友三困境 回歸職場需政府引路

40多歲的妮娜在一次車禍中意外發現罹患第四期乳癌，放下原本的工作接受了開刀、化療、放療，與癌症奮戰成功的她打算重返職場，繼續追求職涯目標。但讓妮娜沒想到的是，接下來的求職與復職之路，竟會比抗癌更艱難……

在政府推動「健康台灣」政策－2030年前降低癌症死亡率三分之一的方向下，國家近年積極強化癌症篩檢並與國際治療接軌。隨著早期發現與早期治療效益浮現，越來越多癌友能康復回歸生活，如何協助順利重返職場、提升治療後生活品質，將成為下一階段的重要課題。立法委員王正旭與癌症希望基金會今（12）日於立法院舉辦「癌友就業現況調查發布暨友善就業職場政策倡議記者會」，勞動部、國健署等相關部會共同參與，並邀請國立政治大學勞工研究所劉梅君教授分享專業觀察。「2025癌友就業現況調查」顯示，台灣職場在面對罹癌員工時存在亟需改善的制度不足與勞資溝通困境，主辦單位提出「癌友友善職場3行動」，呼籲政府建立《罹癌勞工職場溝通協調指引》、將癌友支持制度納入企業SDGs指南、癌友友善納入健康職場自主評核與獎項，將善意制度化，以真正打造癌後友善就業的職場環境。

立法委員王正旭首先表示，依據衛福部統計，我國107-111年全癌症的5年存活率已經達到62.9%，比起96-100年的53.2%，11年來增加了9.7%的存活率，而現在，許多癌症如果在第一期就發現並妥善治療，五年存活率也都能來到八、九成以上，未來相信隨著癌症醫療技術的進步，加上我國推動擴大公費癌篩等政策推動下，罹癌病友的存活率會愈來愈高，這當然是我們希望的方向，但隨著癌症漸漸從以前的絕症，到能夠治癒，或至少控制共存的疾病，罹癌病友在治療期間和痊癒後的生活與工作，就會是接下來政策需要加強協助的地方。

高年資癌友面臨制度真空

本次調查由癌症希望基金會與輔仁大學劉一龍副教授共同執行，共回收408份問卷，受訪者平均年齡47歲、平均工作年資22年，其中七成癌友至今仍在職場工作。結果顯示，癌友在治療期間與重返職場時，普遍面臨制度不足、溝通不明確及企業缺乏支持三大困境。

基金會指出，超過九成罹癌勞工最需要主管協助工作內容調整、彈性工時並提供友善的休假制度，但其中僅有約半數受訪者認為雇主能滿足需求。這種落差讓許多癌友在治療與工作間陷入兩難，「雖然想繼續工作，卻不知道如何跟主管開口」、「擔心頻繁請假被歧視，索性離職」並非罕見。至於企業方面雖然普遍希望給予罹癌員工協助，但「卻不知道怎麼做」是常見難題，包括不了解如何與癌友溝通、不熟悉癌症治療流程，也擔心造成企業經營衝擊。基金會強調，這是雙邊困境的結構性問題，缺乏政府的明確指引將使癌友支持難以形成具體可行方案。

打造癌友友善職場3行動

記者會現場播放了癌友妮娜求職與復職的心聲影片，反映出「醫好了病，卻丟了飯碗」的無奈現狀。對此，身為腫瘤科醫師出身的立法委員王正旭與癌症希望基金會共同向政府提出三大行動訴求：

優先制定《罹癌勞工職場溝通協調指引》

希望由勞動部會同衛福部，參考日本等國際模式訂定台灣版《罹癌勞工職場溝通協調指引》，提供溝通流程、工作調整方法、可利用制度與社會資源、實務案例等，降低中小企業執行門檻。

癌友支持制度納入企業SDGs指南

建議在《職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南》中新增癌友支持條文，促使大型企業建立流程並公開資訊，提升職場健康與多元包容性。

癌友友善納入健康職場自主評核與獎項

由衛福部國健署與勞動部職安署強化「職場健康促進自主評核」內容，並在績優職場獎項中將癌友列入群體健康守護獎，明確鼓勵企業提出癌友支持制度，促進全面落實。

勞動權益專家劉梅君教授也指出，現行勞動政策多停留在鼓勵企業讓員工進行政府癌症篩檢，但對罹癌員工支持顯然不足。事實上，罹癌員工治療期間仍希望維持工作，但缺乏法規指引，使企業與主管在工時、工作內容、休假安排上無所適從，導致癌友權益難落實。她建議政府鼓勵企業制定並公開癌友友善制度，明確界定法定義務與建議措施，使「治療與工作平衡」成為可行、可持續的模式。

針對上述訴求，出席的勞動部及國健署代表均表示高度重視，並允諾將訴求帶回，持續研議如何將「治療與工作平衡」的概念納入現行相關政策指引中，以實際行動支持癌友就業。

日本指引提供政府借鏡

據了解，日本厚生勞動省2016年即發布「治療與工作兩立支援指引」為需要長期治療勞工建立完整支援架構，涵蓋癌症、腦中風等慢性病，透過醫師、企業與勞工，使用標準化意見書協助三方溝通並制定復職計畫，並推動彈性工時、友善休假與復職制度，提高中小企業落實友善制度意願。

此外，雖然國內尚未有具體政策，但部分跨國及本土大型企業已建立癌友員工支持制度，如提供全薪病假、心理諮商、家庭照顧假及漸進式復職調整。這些案例顯示，完善的支持流程可提升員工留任率、穩定人力，降低營運衝擊。基金會指出，即使大型企業有足夠資源可以率先示範，中小企業仍有賴政府提供溝通指引與操作框架，才能普遍落實。

王正旭立委強調，唯有政府建立明確指引與支持系統，才能保障癌友尊嚴與工作價值，避免國家勞動力流失。癌症希望基金會強調，本次調查揭示勞資間缺乏足夠友善的溝通機制，呼籲產官學研攜手合作，早日建立國家級指引，真正落實癌後友善就業。



