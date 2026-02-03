病婦不想活…女兒揭亡父密訊：想吃妳的布丁奶 遺物驚見「閨蜜露胸照」

記者羅欣怡／新竹報導

兩個女兒在父親往生後，意外發現父親外遇。（示意圖／PIXABAY）

真相往往很傷人！新竹人妻小美（化名）和丈夫阿力（化名）結婚30多年，育有2名女兒，但阿力6年前離世後，小美一直走不出喪偶的傷痛，甚至萌生放棄治療的念頭。兩個女兒為了讓媽媽有求生意志，只能揭開父親外遇媽媽閨蜜的殘忍事實，隨著阿力遺物中的「偷吃證據」浮上檯面，小美憤而向閨密求償60萬，新竹地院審理判賠20萬元。

判決書指出，兩名女兒在整理父親手機，挑選「畢業照」時，竟在父親的手機中發現出軌證據，外遇對象還是從小就會到家裡來、跟著她們一家一起出遊，媽媽的好閨密。

從手機簡訊中，可以明顯看出阿力和對方對話煽情，女方傳送掀衣只穿內衣的露胸照說：「早安：新鮮的，看完請刪除」，阿力也回傳「忽然覺得好想吃妳的布丁奶」，鹹濕對話看得兩個女兒相當震驚。

當下兩個女兒考量到媽媽喪偶，一直沉浸在很傷心、幾近崩潰的狀態下，不想再雪上加霜，決定替往生的父親守住這個秘密，這一藏就是6個年頭。

但事情就是有個萬一，小美因病必須開刀治療，但她求生意志很薄弱，還說想去找阿力，兩個女兒聽了很生氣，為了讓媽媽活下來，於是全盤托出爸爸和阿姨的不倫戀，希望激起媽媽的求生意志。小美得知真相後，在心裡成了另一個結，決定提告求償60萬元。

媽媽閨蜜辯稱，自己因從事民俗療法之相關工作，因阿力有小兒麻痺症，與阿力從客戶關係進而結識成為朋友並開始往來，僅為一般朋友關係。不過法官並不採信，認為閨蜜確實侵害配偶權，應賠償小美20萬元。

