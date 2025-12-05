病媒男「爽啪人妻7個月」挨告全認了！害鋼鐵人夫慘綠…哀求賠款過高

記者陳弘逸／高雄報導

從事病媒防治工作的男子，偷吃人妻長達7個月，挨告要賠償30萬元。（示意圖／PIXABAY）

高雄從事鋼鐵製造業男子小綠（化名）婚後8年，意外發現妻子跟小王大壯（化名）偷情，回溯交往時間，至少有7個月之久，期間還多次發生性行為，憤而求償100萬元；大壯坦承介入婚姻，哀求賠償金過高；法官審酌，他從事病媒防治工作，月薪約3.2萬元，名下汽機車各1輛，法院審理後，判小王應賠償30萬元慰撫金，可上訴。

判決指出，男子小綠（化名）2017年7月11日跟女子小芬（化名）結婚，未料，今年2月發現，妻子竟跟小王大壯（化名）偷情，回溯交往時間，至少有7個月之久，期間還多次發生性行為，嚴重侵害配偶權，承受莫大精神痛苦，便向大壯提告求償100萬。

廣告 廣告

對此，大壯坦承介入婚姻，但認為請求賠償過高，盼能聲請駁回；法官認為，他的行為，已不法侵害配偶及婚姻關係，認為請求非財產損害有據。

法官審酌，小綠大學畢業、從事鋼鐵製造業、月薪約3.5萬元至4萬元；名下有房屋不動產、機車2輛；至於大壯高中肄業、從事病媒防治工作，月薪約3.2萬元，名下有汽車、機車各1輛，再審酌侵害配偶權益7個月，又發生多次性行為，認慰撫金以30萬元為適當，可上訴。

更多三立新聞網報導

開價3000援交…照片差很大！本尊被嫌「黑胖短」女護專生含淚遭硬啪

眼紅能跟AV女優親密互動！粉絲PO「極樂片」害房仲慘遭500人肉搜、公審

爽啪國中少女！超商店員心虛問：才14歲，媽媽不擔心嗎？他慘賠10萬免囚

荒唐真相曝！荒唐男吃黑輪「包掉出衝鋒槍」眾人驚呆…這把是玩具BB槍

