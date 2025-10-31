病床上留下「4字遺言」！民進黨議員林琨山辭世 女兒林緗亭頭七淚崩

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

嘉義縣政壇資深人物、曾任兩屆縣議員及兩屆水上鄉長的林琨山，於本月24日辭世，享壽74歲。林琨山長女、水上鄉長林緗亭在頭七儀式結束後，發文哀悼父親「您在醫院寫下『大家保重』，這4個字我讀了一遍又一遍」、「爸爸，我努力在做，但沒有您，世界真的好安靜」。

林琨山長女、水上鄉長林緗亭在頭七儀式結束後，發文哀悼父親林琨山。（圖／林緗亭臉書）

林琨山28歲時首次參選嘉義縣議員即順利當選，成為當時學歷最高的議員，以過人的記憶力和親和力聞名，被地方人士稱為「行動電話簿」。連任兩屆縣議員與兩屆水上鄉長。任內曾歷喪妻、喪子與喪父之痛，仍堅持投入公務，盡心服務鄉民。

長女林緗亭於2022年當選水上鄉首位女性鄉長，延續林琨山精神。林緗亭昨天發文哀悼「我以為時間會慢慢撫平思念，卻發現，每天醒來，心還是那樣疼。按照儀式，我與妹妹們得跪著、爬著到您面前，那一刻，我再也控制不住自己。眼淚像決堤一樣流，哭聲是靈魂的裂縫。」

林緗亭也透露，父親離世前在病床上留下「大家保重」四字遺言，「如同祂瀟灑的人生態度，一簞食一瓢飲、不受拘束，揮揮衣袖灑脫不羈」。

林緗亭透露，父親離世前在病床上留下「大家保重」四字遺言。（圖／林緗亭臉書）

