病床一位難求有解方？ 余忠仁籲商保、DRG鬆綁可加速醫療門診化
〔記者羅碧／台北報導〕醫學中心病床長期吃緊，不少民眾抱怨住院一床難求。台大醫院院長余忠仁表示，隨著醫療技術進步，許多檢查與手術其實已可在門診完成，但現行部分商業保險及健保DRG(疾病診斷關聯群)給付制度仍與住院綁定，導致病人即使不需要住院治療，也可能為了取得給付而辦理住院。若能鬆綁相關限制，推動醫療門診化，有助提升病床使用效率，緩解病床不足問題。
金管會今日將邀集保險業者討論醫療保險給付制度調整方向，余忠仁受訪時指出，目前部分檢查項目因保險給付規定，病人必須住院才能獲得理賠，但實際上未必需要住院。
他以近年癌症治療常用的次世代基因定序(NGS)檢測為例指出，NGS費用較高，部分保險給付條件要求住院，導致病人只是為了進行檢查便占用病床。實際上，相關檢驗可能只是利用手術切下的組織檢體，甚至抽血即可完成，不一定需要住院照護。
余忠仁表示，類似情況不僅出現在商業保險，健保給付制度也有部分需要檢討之處。過去DRG制度將特定醫療處置納入整包給付模式，部分項目與住院流程綁定，影響醫療機構推動門診化。
他指出，隨著醫療技術進步，不少過去必須住院進行的治療，如今已可透過微創技術或日間手術模式完成。例如白內障手術目前大多已在門診執行，部分痔瘡手術也可採門診方式處理，病人當天即可返家休養。
余忠仁認為，若商業保險理賠條件與健保給付制度能同步調整，讓醫療行為回歸專業判斷，而非受限於住院才能獲得給付，將有助於加速醫療門診化發展。
他表示，推動門診化不僅可減少病人不必要的住院時間，也能提升病床周轉效率，讓真正需要住院治療的病人更快取得病床。對於長期面臨病床壓力的醫學中心而言，將是一項值得努力的方向。
余忠仁指出，目前相關規劃仍在討論階段，未來若能同步處理商業保險及DRG制度限制，讓更多檢查與治療改由門診完成，將有助改善病床資源運用，並提升整體醫療服務效率。
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