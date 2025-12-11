病弱家庭痛失親人 清掃關懷彌補遺憾

同樣也是幫忙打掃住家環境，地點換到了新北的汐止地區，慈濟志工動員，幫一戶居民清出家裡的雜物，當天來了四十多位的志工聯合里長，一起加入，令人遺憾的是，這戶住家的女主人，在志工清掃前夕不幸病逝。

周女士的家堆滿雜物、空氣中又是霉味又是異味。四十多位慈濟與社區志工進來清掃，驚見蟑螂老鼠衝出來。

慈濟志工 程秋絨：「可能我們在外面打掃，那些老鼠都躲到廚房去，居然還躲到那個花瓶裡面，我正在高高櫃子上面，要把花瓶拿下來， 三隻老鼠往我身上爬，然後真的不尖叫都不行。」

這一家長年都受到疾病與生活困境纏身。周女士患有身心障礙；她的先生與一對兒女又各自有憂鬱症、躁鬱症。志工、里長與社工兩年多來不放棄，持續溝通，才終於可以進來清掃。令人鼻酸的是，生命無常，周女士在志工來清掃前夕，病逝了。

社工 王聖媛：「這件的訴求就是要打掃，但個案(周女士)就是不要，她就是堅持不要打掃，我還滿佩服社區的師姑，她們的毅力跟堅持耐心。」

慈濟志工 程秋絨：「畢竟這個案主(周女士)，身心有問題，又有囤積症。」

志工們除了清掃，也協助添購二手家具。

慈濟志工 劉品妍：「(周女士的先生)看了一下廚房，他就非常地開心，他說，我們家變得好舒服，能夠讓案家開心，也是我們樂意看到的。」

周女士的女兒也加入清掃。

周女士的女兒 李小姐：「我有氣喘，在這個環境比較容易發作，現在清乾淨點 就好多了，很開心，謝謝你們幫忙。」

厚德里志工 王新發：「社會的愛，慈濟的大愛，然後厚德里有陳有諒里長，也很關心里民，所以大家同心協力，一起幫助他們。」

厚德里里長 陳有諒：「周女士的小孩子，我們會叮囑他們說，你要把家裡(維持)用好。」

家終於亮了起來，志工們希望，這個家未來的日子，也能慢慢亮起來。

