病患不滿「診所拷貝X光多收200元」！醫曝1方法免費 很多人不知道

近日有網友抱怨，最近她先在某間診所拍了X光片，想要拷貝一份去別家復健科醫院，但原診所表示，燒一份光碟費用200元，讓她相當不滿。對此，醫生回應，如果想給其他院所查看X光，其實健保卡插上去就能看到雲端影像，不需要另外Copy光碟。文章曝光後，網友紛紛留言，「第一次聽到，謝謝醫生分享」、「很有風度的診所」。

原PO在Threads上發文表示，去某診所拍個X光片，隔了兩天需要這X光片去別家復健科醫院，原診所卻回應，「需要拷貝光碟費用200元」。該名網友怒轟，「我不懂了，台灣這號稱科技進步的地方？我自己的X光片，還要自己再掏錢才能拿回來？我只是要拿去做復健用的，不是要拿來做開刀判斷依據的，別跟我扯什麼醫生判斷的責任歸屬問題，也別在那說什麼X光片有什麼資安問題，骨頭上是有鑲字還是怎麼？還是肋骨是黃金的？」

對此，原診所醫師特別發文回應，關於看片子的部分，其實如果只是要讓其他院所查看X光，健保卡插上去就能看到雲端影像，不需要另外Copy光碟，這部分診所客服人員可能當初沒有詢問目的，所以沒有解釋這部分；另外，通常會有人需要燒錄光碟，大多是保險公司或少數沒有健保讀取設備的推拿、治療所，一般看診其實不太需要，所以才會造成患者覺得為什麼要另外付費的疑惑。

他還補充，「光碟費用200元，主要就是光碟本身的材料加上同仁作業的時間成本。希望你可以理解，最後也希望你找到適合的地方做治療，祝你一切順利喔」。

網友看到後，紛紛留言稱，「第一次聽到，謝謝醫生分享」、「很有風度的診所，不要因為一兩個病人行為受挫」、「人也太好，光是這篇回文就超過200價值」、「可以自己用雲端健保APP」、「最後一句令人暖心」、「有修養的醫師！」

