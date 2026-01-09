病患呼吸器脫落、嘴唇發黑！照服員沒發現「灌食釀死」 三總要連帶賠224萬

三軍總醫院將護佐委外給捷仲公司，殊未注意紀姓照服員專業能力不足釀死，須連帶賠償家屬。資料照。游騰傑攝



紀姓照服員於三軍總醫院照顧李姓病患時，沒發現呼吸器管線脫落，且李男已因缺氧而嘴唇發黑，仍然持續灌食，導致李男呼吸衰竭死亡。家屬認為紀姓照服員、派遣她的捷仲公司及三總均有過失，提告求償，一審認定家屬已與紀姓照服員以73萬元和解，僅有捷仲與三總須連帶賠償家屬共近450萬。案經上訴，高等法院今（1/9）日改判2單位須連帶賠償共224萬3916元。可上訴。

家屬提告指出，2022年8月16日凌晨0點58分，紀姓照服員替李男進行鼻胃管餵食時，呼吸器管線意外脫落而發出警告聲，亮起紅色警示燈，李男也因吸不到氣嘴唇發黑。但紀姓照服員不僅沒發現，還繼續灌食李男，直到護理師查房才緊急對李男進行急救。過程僅僅8分鐘，李男仍因組織缺氧、呼吸衰竭死亡。

家屬認為，捷仲明知紀姓照服員於同年6月間已有「不適任的情況」，仍然派遣她到呼吸照顧病房，而三總也知道紀姓照服員缺乏專業能力，還讓做事頻頻出包的她繼續服務，最終導致意外發生，因此對紀姓照服員、捷仲及三總提告。其中，李男配偶徐姓女子、李男子女等3人各請求精神慰撫金250萬元，徐女同時也請求喪葬費用支出共73萬9869元。

長照示意圖，取自Unsplash

台北地院一審認定被告確有過失，將精神慰撫金酌定為200萬元，家屬3人可請求各273萬9869元、200萬元、200萬元。

不過，一審認為，由於家屬已於刑事訴訟中，與紀姓照服員以73萬元達成和解，並承諾放棄對她的民事損害賠償請求權，再次對她提告違反一事不再理原則，此部分請求遭到駁回。至於捷仲及三總部分，一審認定僅須負2/3責任，2單位須連帶賠償家屬3人各182萬6573元、133萬3333元、133萬3333元，總計449萬3239元。

台北地方法院認定紀姓照服員已和解，不須另外賠償，捷仲及三總則須連帶賠償近450萬元。陳品佑攝

捷仲及三總不服，提起上訴。但高院合議庭指出，《民法》有關侵權行為的規定對於「法人」也適用，因為法人有組織義務，企業主應該完善企業組織並監督經營過程，避免他人遭受損害，包含須配置適足的專業人力、設備及防止事故發生的安全管理機制。

二審認定，紀姓照服員於2022年6月間，曾看到呼吸器管線脫落仍不斷關閉警報聲的危險舉動，遭捷仲評估「不適合在三總任職」。不料，事隔僅1個多月，捷仲卻再度指派紀姓照服員到三總，且沒有證據顯示，捷仲曾對紀姓照服員做額外的教育訓練或考核，顯然違反組織義務。

合議庭也指出，三總依據委外契約可對捷仲指派的護佐進行考核，對於不適任者也可要求更換，但三總見到捷仲把紀姓照服員列入8月班表，卻沒盡責要求更換，也沒確認紀姓照服員是否已補足專業能力，放任她在病房內任職，導致李男的死亡。

高院認定捷仲及三總確有過失，須各負擔30％賠償責任。侯柏青攝

高院認為，紀姓照服員、捷仲及三總均須負擔過失責任，不過比例不是各1/3，而是40％、30％、30％。合議庭考量，紀姓照服員已與家屬達成和解並賠償完畢，捷仲及三總只須共同承擔60％的賠償責任。

合議庭斟酌李男年邁、病況嚴重且陷入無意識狀態，以及家屬資力、所受痛苦能狀況，將精神慰撫金重新酌定為100萬元，判決捷仲及三總須連帶賠償徐女104萬3916元（含喪葬費用的60％）、李男子女各60萬元，總計共224萬3916元。本案仍可上訴。

