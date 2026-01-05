病患家屬帶符水放床邊 ICU醫不反對原因曝：那是祝福

ICU醫師陳志金在臉書分享病患家屬放符水在病床邊的狀況，他透露自己不反對的原因（示意圖／Pixabay）

醫院加護病房（ICU）常是生死交關的地方，醫療儀器與檢測數據固然是救命依據，但對一些病患家屬而言，卻冰冷而遙遠。ICU醫師陳志金指出，有時候告訴家屬病患情況不樂觀，他們會自認能做的事情太少，因此常見病床邊有平安符或宮廟求來的符水，早期醫護人員可能會制止，但他卻有不同看法。

陳志金醫師透過臉書粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文分享臨床觀察，在加護病房很多時候必須告知病患家屬，病患情況不樂觀的狀況，而家屬常因無法直接干預病情而感到「能做的太少」，因此會帶來平安符、佛經或宮廟求來的符水等宗教物品放置在病床旁，藉此寄託心願與祝福。

廣告 廣告

對此，陳志金坦言，早期部分醫療人員會以「不衛生」或「可能造成感染」為由制止家屬這樣做，但他認為只要使用方式得當，例如以棉棒沾取少量點在唇邊或擦在皮膚上，只要不是把符水大量灌進病患胃裡，或直接塗抹傷口上，通常不會對病患造成風險。

為什麼不反對這種行為？陳志金醫師強調，這些宗教行為對家屬而言，並非迷信，而是跨越千山萬水、跪在神明面前求來的祝福，是緩解內疚與焦慮的重要方式，「如果我們連這一點點卑微的希望都剝奪，對家屬而言是非常殘忍的。」他也說，家屬透過這些舉動也是緩解自己的內疚。

陳志金醫師指出，像是有家屬想到替生病的父親求了最好的平安符，也會比較安心，而醫護人員透過尊重與成全家屬的心意，也能讓他們感覺「醫護人員是跟他們站在同一陣線的」。最後陳志金醫師強調，醫療以科學為核心，但醫病關係更需要同理心，「我們要解救的不只是病人的生命，還有家屬那顆隨時會崩潰的心。」符水對家屬而言，是愛與祝福的象徵，醫護不應以科學高傲，而應學會在情感面前體貼。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是性愛畫面最噁！律師被腥夫「這照片」毀三觀：已把對方放進生活裡

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人