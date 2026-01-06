生活中心／周孟漢報導



每當家中有人生病、發生意外時，除了尋求醫療協助外，也有部分人士會尋求「神明」幫助，帶符水來替需要住院的親友們保平安，但這樣的行為在專業人士眼中，恐怕被視為是「迷信」的舉動。不過，知名ICU醫師陳志金則有不同看法，建議家屬可以拿棉花棒沾一點點符水，輕點在病患的「這2處」，強調「我們不需要在科學面前顯得高傲，而是要在情感面前學會體貼」。





知名ICU醫師陳志金認為，符水是家屬們跨越千山萬水、跪在神明面前求來的「祝福」。（圖／陳志金臉書）

陳志金醫師5日透過臉書發文，表示在加護病房這個生死交關的地方，醫療儀器與檢測數據雖然是救人的依據，但對家屬而言，卻是冰冷且遙遠的，坦言很多時候，「當我們告訴家屬病人情況不樂觀，除了等待與配合治療外，他們往往會覺得自己『能做的太少』」，於是常會看到家屬帶著平安符、佛經，或是去宮廟求來的「符水」來到病床邊。

早期有些醫療人員會對符水比較排斥，甚至會以「不衛生」或「可能造成感染」為由制止家屬。（圖／民視新聞網）





陳志金坦言，針對符水，早期有些醫療人員會比較排斥，甚至會以「不衛生」或「可能造成感染」為由制止家屬，「但我個人的看法比較不同。 只要家屬不是大量灌進胃裡，或是塗抹在傷口上，我通常都不會反對，我會建議家屬『你可以用棉花棒沾一點，輕輕點在唇邊，或是擦在皮膚上』」。

陳志金建議，家屬可以棉花棒沾一點點符水，輕點在病患的唇邊，或是擦在皮膚上。





至於為何不反對？陳志金表示「因為我看到了家屬心中的擔心與無助」，認為對病患家屬來說，這不只是符水，那是他們跨越千山萬水、跪在神明面前求來的「祝福」，「如果我們連這一點點卑微的希望都剝奪，對家屬來說是非常殘忍的，家屬透過這些舉動，其實是在緩解自己的內疚」。

陳志金強調，「我們不需要在科學面前顯得高傲，而是要在情感面前學會體貼」。（圖／民視新聞網）





陳志金進一步指出，家屬在使用符水後，會覺得「我已經幫爸爸求了最好的平安符了」，認為「當我們成全了這份心意，家屬會比較安心，也會覺得醫護人員是跟他們站在同一陣線的」，強調醫療是科學，但醫病關係需要的是「同理」，「我們要解救的不只是病人的生命，還有家屬那顆隨時會崩潰的心，不要低估未知世界的力量，尤其當病人跟家屬都深信不疑時。符水其實就是家屬的『祝福』，我們不需要在科學面前顯得高傲，而是要在情感面前學會體貼」。







《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：病患家屬帶符水進病房！ICU醫建議可「擦在這2處」曝背後含意：那是祝福

