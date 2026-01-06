病患家屬拍桌咆哮護理師「靠背、把警衛當私人保鑣」 判定免罰3萬元

男子對護理師大吼「靠背」、「你最囂張」、「態度夠差」等語，法院認為言詞尚屬一般人可忍受範圍。（示意圖／photoAC）

北市一名男子阿明，不滿護理師替母親打點滴的速度過快，對護理人員咆哮長達10多分鐘，更一度氣到拍打護理站的櫃檯，遭台北市衛生局依法裁罰3萬元。阿明提出行政訴訟，一審認為阿明言詞屬一般人可忍受範圍，且不符合強暴、脅迫或恐嚇，因此獲判撤銷。台北市衛生局上訴，台北高等行政法院合議庭認為判決無違誤，駁回上訴，全案確定。

判決書指出，阿明2023年7月間在病房內，因不滿護理人員對其母親施打點滴的速度過快，與護理人員大聲爭吵10多分鐘，他一度咆哮、辱罵、拍打桌面，更大喊「你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？」、「走了還在那邊靠背啊」、「你最囂張」、「態度夠差」等言詞，被依違反醫療法移送法院，台北市衛生局認定阿明妨礙醫療業務執行，貶抑醫事人員專業及名譽，依法裁處罰鍰3萬元。

阿明不服提出訴願被駁回，再提行政訴訟，主張當天凌晨母親因點滴速度過快而疼痛，他曾要求護理師處理但未被理會，才會到護理站找值班醫師，於是在上午8時許將此事告知護理長，當下他只是在走廊上伸展肢體時拍打到櫃檯，僅對櫃檯發洩情緒，並無違反醫療法，請求撤銷處分。

台北高等地方行政訴訟庭一審審酌，阿明沒有說出辱罵用語，尚在一般人可合理忍受的範圍內，屬表意自由保障範圍，不構成醫療法第24條所稱的公然侮辱，而其揮動手臂亦無致傷等行為，也不符合醫療法中「強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」，且拍打桌面只是瞬間動作，此後別無任何舉措，因此判決撤銷處分。

台北市衛生局提出上訴，台北高等地方行政訴訟庭二審認為，經查核一審判決撤銷訴願決定及原處分，均無違誤，而上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回，全案確定。

