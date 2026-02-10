即時中心／廖予瑄報導

日前一名女子在社群平台Threads上發文指出，自己跟母親前往合作金庫中港分行，想為重病的姊姊解碼久未使用的存摺簿，沒想到卻被盧姓男行員強硬告知需要本人，甚至直言，本人無法到場的話，「變成遺產就可以領了」，令家屬相當錯愕。對此，合作金庫今（10）日發出最新聲明，表示與客戶溝通時未能妥適理解客戶需求，才會造成感受不佳；並指出，被點名的盧姓行員並非當時實際承辦人員「目前已主動聯繫存戶母親，並持續處理後續事宜。」

一名女子日前發文表示，本（2）月5日帶著需解碼久未使用的存摺簿，到合庫進行解碼，為了領錢支付生重病的姊姊的醫藥費。

沒想到，櫃檯的盧姓行員竟強調，要解碼存摺簿「需要本人」。媽媽解釋，姊姊是因為生重病，因此才無法離開醫院；且客服當初向她說明，若資料等東西都帶齊了，即使本人無法到場，也可以領錢，「如果不能領病人的錢繳醫藥費，那她戶頭的錢要怎麼辦？」而該行員竟然冷血回覆，「那可以當遺產啊。」

女子指出，媽媽為了領出姊姊放在存摺簿的錢，又在6日拜託社工幫忙跟醫院請假，把坐輪椅的姊姊推到就近的五權分行申辦；櫃檯小姐見狀也被嚇到，連忙解釋，「不需要本人到場也能辦理」，並火速協助她辦理。

「合庫中港分行的盧先生，我不知道你是不是惡意，媽媽都跟你說姊姊的情況了⋯⋯」，女子坦言，如果程序需要我們一定會配合，並不是要特權，「這件事如果是不用本人就可以處理的話，那你真的是用你小小的權限在為難別人。」另外，她也表示，盧行員對著母親說，「錢不能領出來，那就當遺產啊」，實在是太過分了。

貼文一出，也引發網友們的怒火，紛紛留言痛批，行員也應以同理心引導家屬完成合法程序，而非以傷人的語句回應，「這樣的人完全不適任」，甚至有人坦言，已主動向金管會申訴了。

對此，合庫今日也發出聲明，承認該行員與客戶溝通時，未能妥適理解客戶需求，「導致客戶感受不佳，對此深表歉意」，並將要求分行加強人員教育訓練，以提升服務品質。

另外，合庫也強調，被點名的盧姓行員事實上並非當時實際承辦人員，並且已對他造成重大心理壓力，「呼籲外界停止轉傳錯誤資訊，避免造成無辜者的二次傷害。」

合作金庫回應全文：

本案行員與客戶溝通未能妥適理解客戶需求，造成客戶感受不佳，本行深感抱歉，將要求分行切實檢討並加強人員教育訓練，以提高客戶服務品質。

另本案Threads上披露之行員，並非當時承辦行員，該事件已對其造成重大心理壓力，目前已請假無法正常工作。懇請網友勿再轉發錯誤訊息，避免對盧員造成二次傷害。倘客戶不克至本行辦理業務，本行得視案件情形給予客戶協助，必要時辦理外出對保事宜。

原文出處：快新聞／病患家屬領錢付醫藥費…行員狠拒冷回「變遺產就能領」 合庫發聲致歉了

