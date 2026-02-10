病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」！合作金庫挨轟「冷血」回應了

合作金庫。翻攝自Google Maps



一名女子近日在社群平台Threads發文控訴，家中姊姊因重病住院、無法離開醫院，家屬急需動用姊姊名下帳戶金額作為醫療費用，卻在前往合作金庫銀行辦理相關手續時，卻被行員態度冷漠拒絕，甚至稱「那就當遺產」，讓家屬身心俱疲。事件曝光後，引發網友熱議，還有人向金融監督管理委員會提出申訴；對此，合庫發出聲明回應了。

女子指出，姊姊因病情嚴重長期住院，媽媽於5日先向合作金庫銀行客服詢問，是否可協助處理久未使用帳戶的解碼與提領事宜，客服回覆可辦理後，家屬備齊相關資料前往中港分行。不料到場後，行員卻堅稱「不行就是不行」，進一步詢問帳戶內資金該如何處理時，對方竟回「等到變遺產就可以領了」，讓家屬錯愕不已。

女子表示，為了順利辦理，隔天媽媽只好推著坐在輪椅上的姊姊親自前往銀行。現場另一名女行員見狀大感驚訝，急忙表示其實「不用本人到場」即可協助處理，隨即協助媽媽和姊姊順利完成相關作業。

女子點名「中港分行盧姓行員」，她說自己不知道對方是不是惡意，但她們已經說明說明姊姊的狀況，若程序有其必要一定會全力配合，「我們不是要特權」，但若實際上並非一定要本人到場，卻說出「遺產」等語，「那你真的是用你小小的權限在為難別人」。

貼文曝光後，不少網友聲援當事人，認為即便礙於規定無法即刻辦理，行員也應以同理心引導家屬完成合法程序，而非以傷人的語句回應。有網友表示，已主動向金管會申訴，希望促使銀行體系檢討第一線服務態度。

不過，也有網友指出，帳戶解鎖及提領涉及存款安全，基於防止盜領或爭議，銀行通常要求本人辦理，若本人無法到場，依法可申請監護或輔助宣告，或由銀行派員至醫院進行外出對保，強調相關程序並非行員個人刁難。

對此，合作金庫銀行回應，承認本案行員與客戶溝通時，未能妥適理解客戶需求，導致客戶感受不佳，對此深表歉意，並將要求分行進行檢討，加強人員教育訓練，以提升服務品質。

合作金庫也澄清，網路上被點名的盧姓行員並非當時實際承辦人員，相關訊息已對該名行員造成重大心理壓力，甚至影響工作，呼籲外界停止轉傳錯誤資訊，避免造成無辜者的二次傷害。針對客戶無法親赴銀行辦理的情形，合庫強調，可視個案狀況提供協助，必要時辦理外出對保事宜，目前也已主動聯繫存戶母親，持續處理後續事宜。

