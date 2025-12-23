病患就醫要求「講話客氣點」，醫生受不了暴走狂揍他。圖／翻自《每日郵報》

印度在本月22日發生一起爭議的醫療糾紛，一名病患潘瓦爾（Arjun Panwar）因為有呼吸困難的問題，前往英迪拉甘地醫學院（Indira Ghandi Medical College）就醫檢查，但在檢查過程中和醫生發生不合的狀況，最後更演變成肢體衝突。

據英國《每日郵報》報導，潘瓦爾指出，當時他到醫院就醫檢查，一開始都很正常，但他抱怨負責治療他的主治醫師，說話口氣越來越不好，甚至質疑他的病情，還不夠格來到大型醫院檢查治療。潘瓦爾說，當時他「內心的火」已經要燒起來，之後就要求醫師：「請你說話放尊重一點好嗎！」

不過潘瓦爾認為，醫師的說話態度依舊沒有改善，之後潘瓦爾又對醫生說：「難道你對你家人講話的態度，都是這樣無禮嗎？」當醫師聽到這句話後，換醫師怒火中燒，醫師表示這句話已經侵犯個人隱私，接著就直接對潘瓦爾大打出手。從旁人拍攝的影片可見，醫師不斷對潘瓦爾狂揍暴打，潘瓦爾當時還躺在病床上，他只能先把身體縮起來防衛自己，然後暫時把點滴桿子當成武器。

這段畫面隨即引發社會大眾的注意，許多民眾聚集在醫院門口，要求院方對這位打人的醫師嚴懲。院方表示，目前已成立3人調查小組，針對這起事件進行調查，醫療監管部門長拉歐（Rahul Rao）指出，調查小組將會儘快提出調查報告，另外警方也將針對這位暴力醫師採取法律行動。

