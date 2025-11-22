病患損失逾20萬！五度闖北市馬偕病房行竊 慣竊逛夜市遭警活逮

記者楊忠翰／台北報導

傅男五度潛入北市馬偕醫院病房竊取財物遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北市1名52歲傅姓男子，今年9月間五度闖入馬偕醫院，並趁病患離開病房時竊取財物，包括平板、手機及錢包等物品，不法所得逾20萬元，警方獲報後成立專案小組，鎖定傅男涉有重嫌，循線前往西昌街將人拘提到案，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押傅男獲准。

中山分局表示，傅男擁有竊盜前科，平時並無正當工作，先前曾闖入台大、新光等醫院病房行竊遭逮，事後又未出庭應訊，14日士林地檢署發布通緝；今年9月2日、12日、15日、20日及25日，傅男五度潛入馬偕醫院，趁病房內空無一人之際，先搜刮包包、3C產品等財物，再到樓梯間取出現金後丟棄包包。

中山分局統計，被害人為3男2女，包含病患及家屬，財物損失20萬餘元，警方調閱監視器畫面追查，進而確認皆是傅姓慣竊所為，但他平時居無定所，. 偶爾落腳在萬華老舊旅館，經專案小組布線埋伏後，19日在西昌街夜市將人拘提到案。

傅男應訊時坦承犯行，並表示贓物已全數變賣換現，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准；中山分局呼籲，民眾外出時應隨身攜帶貴重財物，或置於視線可及且不易竊取之位置，切勿將財物留在公眾得出入之場所，讓宵小有機可趁。

