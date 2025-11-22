病患損失逾20萬！五度闖北市馬偕病房行竊 慣竊逛夜市遭警活逮
記者楊忠翰／台北報導
台北市1名52歲傅姓男子，今年9月間五度闖入馬偕醫院，並趁病患離開病房時竊取財物，包括平板、手機及錢包等物品，不法所得逾20萬元，警方獲報後成立專案小組，鎖定傅男涉有重嫌，循線前往西昌街將人拘提到案，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押傅男獲准。
中山分局表示，傅男擁有竊盜前科，平時並無正當工作，先前曾闖入台大、新光等醫院病房行竊遭逮，事後又未出庭應訊，14日士林地檢署發布通緝；今年9月2日、12日、15日、20日及25日，傅男五度潛入馬偕醫院，趁病房內空無一人之際，先搜刮包包、3C產品等財物，再到樓梯間取出現金後丟棄包包。
中山分局統計，被害人為3男2女，包含病患及家屬，財物損失20萬餘元，警方調閱監視器畫面追查，進而確認皆是傅姓慣竊所為，但他平時居無定所，. 偶爾落腳在萬華老舊旅館，經專案小組布線埋伏後，19日在西昌街夜市將人拘提到案。
傅男應訊時坦承犯行，並表示贓物已全數變賣換現，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准；中山分局呼籲，民眾外出時應隨身攜帶貴重財物，或置於視線可及且不易竊取之位置，切勿將財物留在公眾得出入之場所，讓宵小有機可趁。
更多三立新聞網報導
吸完毒上班！通緝犯赴榮總裝修 騎車不穩遭警尾隨逮獲
跆拳國手發威！醉男破壞警車還打傷警 警界蔣萬安出手制伏
罰金110萬！毒品唾液快篩執法上路 全國首日查獲18案
未接獲報案！南港公園出現野裸族 北市警：已主動偵辦
其他人也在看
囂張竊嫌起歹念 侵入病房行竊 終入警網
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局中山二派出所日前接獲民眾報案，於9月2日在醫院住院期間曾短暫離開病房 […]民眾日報 ・ 16 小時前
冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊自由時報 ・ 14 小時前
賴清德提吳石 該緬懷的不是共諜是國軍
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導賴清德總統今（22）日紀念黃百韜將軍，他點名爭議人物吳石，指出「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
日中關係緊張 日本音樂人在中國演出遭取消
（中央社北京21日綜合外電報導）隨著日本與中國外交關係緊張，日本音樂人在中國的演出遭取消。日本音樂人約十多場原訂在中國各大城市舉行的演出本周突然遭取消。中央社 ・ 1 天前
醫院大盜！ 5度闖馬偕偷平板.錢包 病人急報警
台北市馬偕醫院九月傳出有男子大膽到病房行竊，一名病人在住院期間曾經短暫離開病房，回去之後發現平板電腦不見了，立刻報警，警方追查鎖定形跡可疑的男子逮到這名慣竊，他光是九月就五度闖進馬偕醫院病房行竊，得手...華視 ・ 13 小時前
與垃圾山主謀李有財關係匪淺？ 許智傑、賴瑞隆：惡意抺黑連結就提告
高雄月世界垃圾山主謀岡山區碧紅里長李有財、李子森父子昨晚經檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。民進黨全面切割，繼高雄市長陳其邁後，曾參加李經營園鑫茶行開幕活動的綠委許智傑、賴瑞隆也有動作了。他們均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。中天新聞網 ・ 14 小時前
首都科技廊帶 社宅解居住需求
台北科技廊帶包括南軟、內科、北士科，帶來大量就業人口，居住需求迫切，北市府近年蓋社宅並保留一定比例戶數給當地，內湖區石壁...聯合新聞網 ・ 19 小時前
上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查
成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍...聯合新聞網 ・ 18 小時前
讚桃園奪中央大獎 前藍委酸民進黨只會強調「拜幾間廟」
國民黨前立委陳學聖今天在臉書發文，稱讚桃園市長張善政不花俏、務實的作法獲得中央「坡地金育獎」直轄市第一與4項大獎。並指民進黨已開始點名各種要參選桃園市長人選，最後陳學聖以「強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？」暗諷總統府副秘書長何志偉，強調「相信大家心中已有答案。」中時新聞網 ・ 14 小時前
東西收好！美《超人》漫畫第一版 拍出2.8億新天價
即時中心／林耿郁報導一本漫畫最高價值幾何？2.8億新台幣！美國加州有3名親兄弟，去（2024）年聖誕節整理已故母親的閣樓時，赫然發現遺物中，藏有漫畫界的夢幻逸品─1939年《超人》漫畫第一版。前（20）天該書拍賣成功，售價高達912萬美金。民視 ・ 16 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 15 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 4 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 11 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
吸毒過量？失控男鐵棍襲3路人 老夫妻頭破血流｜#鏡新聞
新北三重今天(11/22)上午爆發「隨機攻擊案」，這一名45歲顏姓男子，居然手拿鐵棍亂揮，打到一對老夫婦「當場血流如注」，另外一名女騎士同樣被鎖定攻擊；警方到場在嫌犯機車後座，找到安非他命。鏡新聞 ・ 7 小時前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前
2台男東京街頭「遭鐵棒毆打」！5日男遭逮 主嫌長相曝光
綜合日媒報導，日本東京千代田區神田須田町，7月31日上午9時許，有5名日本男子對一名30多歲及一名40多歲的台灣男子噴灑催淚噴霧，隨後持鐵棒毆打被害人，並企圖搶走被害人的行李箱。根據警方調查，這5人分別為主嫌23歲的宮下佳樹、22歲的藤井雄斗、21歲的大谷真那斗，一名19...CTWANT ・ 1 天前