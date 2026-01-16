病患等待時間大降73%！國泰醫奪國家生技銅獎 長庚醫蟬聯「幸福企業」

記者簡浩正／台北報導

國泰醫院榮獲國家生技醫療品質獎銅獎及11項SNQ標章。（圖／國泰醫院提供）

第28屆「國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章」日前舉辦頒獎典禮，國泰醫院獲得銅獎殊榮與11項SNQ標章認證，涵蓋心血管手術、癌症治療、罕病照護、慢性病整合、智慧醫療等多元領域。另，醫療人力持續面臨挑戰的大環境中，打造幸福職場已成為醫療體系永續發展的重要關鍵，長庚醫院於連續3年奪得1111人力銀行生技醫療類「幸福企業」金獎，由長庚決策委員會主任委員程文俊親自出席受獎。

國泰醫院表示，此次獲得銅獎的主題為「智能管理引領器械革新—導入人因工程提升醫療設備周轉率」，透過智慧醫療系統整合即時定位技術，成功跳脫傳統供應物流模式，打造器械行動化的智能醫療環境。導入人因工程設計後，設備定位率、盤點率與維修率皆達100%，設備搜尋時間由20分鐘縮短至1.6分鐘，盤點時間由16小時縮短至2.8小時，病人平均等待時間縮短73%，醫療作業時間減少78%，大幅提升醫療效率與病人照護品質。

廣告 廣告

除銅獎外，國泰醫院共榮獲11項SNQ標章，涵蓋心血管手術、生殖醫療、癌症治療、罕病照護、慢性病整合、外科創新、血管瘤治療、智慧醫療、急重症管理與護理照護等多元領域，全面展現醫院在智慧醫療與精準照護上的深厚實力。

國泰醫院院長簡志誠表示，此次榮獲國家品質標章銅獎及11項SNQ標章，不僅是對醫院團隊努力的肯定，更是展現醫院在不同面向耕耘的全面建樹，未來將以創新、整合與精準為核心，深化跨團隊合作，持續推動智慧醫療與永續照護，強化醫療韌性。

長庚醫院連續三年勇奪「幸福企業金獎」肯定， 由決策委員會主委程文俊(右)代表領獎。(圖／長庚醫院提供)

長庚醫院於2025年連續3年奪1111人力銀行生技醫療類「幸福企業」金獎，展現長期深耕員工照顧與幸福職場的成果。程文俊主委表示，醫院最重要的資產始終是人，打造幸福職場，不僅是提供具競爭力的薪酬與完善福利，更在於建立讓同仁安心發揮專業、感受到尊重與成就感的工作環境。醫療工作高度專業且承擔重大責任，唯有穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

他說，面對外部經營情勢變動與挑戰，長庚醫院仍以員工照顧與人才留任為核心，滾動式檢視薪資結構與逐年調薪機制，於中秋與端午節發放半個月獎金，近五年年終獎金平均皆逾4.5個月；福利制度方面，提供生日與三節禮券、交通補助、員工宿舍、幼兒園資源及汎航免費搭乘等多元配套；在人才培育方面，透過完整之培訓制度與職務歷練，並搭配新進人員之新進假等友善措施，協助同仁順利適應職場，同時鼓勵在職進修，支持其職涯發展。

另於員工保障上，針對長期病假同仁，提供最長半年之半薪保障，協助同仁在休養期間維持生活穩定。打造兼具專業實力與人文關懷的醫療體系，實踐醫療機構對社會長期且穩定的責任。

更多三立新聞網報導

115學測明登場！12萬考生注意：「沒帶有效證件恐扣分」冷氣開放條件曝

獨家／阿里山賓館「一晚要價4.5萬」網全嚇傻！總經理回應揭「真相」

校園「水痘」拉警報！「7-12歲」高風險 醫：傳染力是流感、腸病毒6倍

他起床右耳「像被關掉」急就醫竟是「耳中風」！專家示警：患者年輕化

