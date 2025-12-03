病患送來跳「重大訊息通報」！急診醫「照樣全力救」 網：感恩醫護

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

急診醫師白永嘉經常分享工作日常，昨(2)日就發文感嘆病人送來急診後，即便電腦上跳出「重大訊息通報」，透露該病患欠醫院錢，醫護也會認真醫治到底。貼文一出，不少網友也直呼「生在台灣很幸福，醫護辛苦了」。

白永嘉貼出電腦畫面，上面顯示「此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息」，令他不由得感嘆，再怎麼對醫院欠債的病人，送來急診，即使在電腦看到這警示，醫護也會認真處理到底，明知道對方沒辦法付錢，還是會做很多的檢查和治療，給的藥也是最好的，因為這名病患的病夠嚴重了。

白永嘉直呼，重症病人都是急診的VIP，即使他沒有錢、台灣健保已經這麼便宜；也透露最討厭喝醉酒被送急診，然後酒醒了，就大搖大擺離開不付錢的人。

貼文一出，不少網友也留言「只能說生在台灣很幸福，但真的不要濫用醫療資源」、「謝謝救助病人的醫師們！」、「感謝台灣的醫護人員們及健保，真的要好好珍惜！看到新聞有病人或家屬對醫護人員們惡言相向及動手非常生氣」、「謝謝醫師及護理師們，感恩」、「生在台灣很幸福，人人也都有維護好環境的義務」、「急診醫師真的很辛苦！急重症的就算了，還容易遇到很多OOXX的辛苦了」。

