病患送急診跳「重大訊息通報」！原因曝光 醫無奈吐心聲

生活中心／陳慈鈴報導

病患送急診跳「重大訊息通報」，原來是對方身分是欠費患者。（圖／翻攝自「急診醫師的眼睛」臉書）

台灣健保制度讓民眾享令人稱羨的醫療資源，價格與國外相比，十分便宜，但沒想到還是有人付不出來。近日，急診醫師白永嘉就分享，有患者被送進急診，電腦猛然跳出「重大訊息通報」，這讓他忍不住吐露無奈心聲，直言「重症病人都是急診的VIP」。

白永嘉2日於臉書粉專「急診醫師的眼睛」表示，再怎麼對醫院欠債的病人，送到急診，電腦看到跳出這個警示，醫護也是會認真處理到底。白永嘉還貼出了一張翻攝電腦畫面的照片，只見電腦螢幕上出現一則醒目的「重大訊息通報」，內容說明「此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息」。

白永嘉見到這一幕，無奈表示明知道他沒辦法付錢，還是會做很多的檢查和治療，給的藥也是最好的，因為他的病夠嚴重…。「重症病人都是急診的VIP，即使他沒有錢，即使我們台灣的健保已經這麼便宜」。此外，白永嘉還補充道「最討厭喝醉酒被送急診，酒醒後大搖大擺離開不付錢的」。

貼文曝光後，網友都對於醫師的救人為先的精神感到敬佩，還有人打算捐款幫忙解決欠費問題。很多人也有感而發，「中國要先繳錢才會救人，台灣人民真的要珍惜我們這麽好又這麽善良的醫師及醫療團隊」、「謝謝救助病人的醫師們」、「感謝台灣的醫護人員們及健保，真的要好好珍惜」。

